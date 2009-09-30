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Politika

2012'de cumhurbaşkanı halk seçececek!

Çiçek, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili uyum yasası tasarısını Meclis’e sevk edileceğini söyledi.

30 Eylül 2009 03:00

Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili uyum yasası tasarısını Meclis’e sevk edileceğini söyledi. Çiçek, “Cumhurbaşkanı 5 yılda bir, ikinci defa seçilmesine imkân veren bir düzenlemeyle halk tarafından seçilecektir” dedi.

Bakanlar Kurulu’ndan sonra açıklamalarda bulunan Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, Anayasa’nın 101 ve 102. maddelerinde yapılan değişiklikle cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesiyle ilgili uyum yasası hazırlanacağını açıkladı. Çiçek “Seçimlerde riayet edilmesi gereken usuller, süreler, aday belirleme, adaylara itiraz, adaylarda eksilme olması halinde neyin nasıl yapılacağı, seçimlerin ilanı, devir, teslim ile ilgili bir seri düzenleme bu kanunla yapılmış. Dolayısıyla Adalet Bakanlığı’nın bu manada 26 maddeden oluşan bir Uyum Yasası taslağı Bakanlar Kurulu’nda görüşüldü. Prensipte benimsendi, bir iki düzenlemeden sonra bunu TBMM’ye sevk etmiş olacağız” dedi. Çiçek, görev süresi ile ilgili soruyu şöyle yanıtladı: “Cumhurbaşkanının görev süresi zaten anayasa değişikliğinde belli. Anayasa hükmü haline geldi. 5 yılda bir yapılacaktır. Dolayısıyla cumhurbaşkanları 5 yılda bir, ikinci defa seçilmesine imkân veren bir düzenlemeyle halk tarafından seçilecektir. Seçilirken hangi usullerle seçilecek? Bunların kanunla belirlenmesi gerekiyor.”

Gül aday olabilecek

Çiçek’in bu açıklaması Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün görev süresinin 7 yıl mı, 5 yıl mı olacağı yönündeki tartışmalara da son noktayı koydu. Buna göre Gül, Çankaya Köşk’ünde 5 yıl kalacak. Gül’ün görev süresi 2012’de sona erecek. Gül, böylece 2012 yılında ilk kez halk oyuyla yapılacak cumhurbaşkanı seçiminde yeniden aday olabilecek.

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