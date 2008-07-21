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Çevre

2012'de "yemyeşil" Türkiye

Başlatılan rehabilitasyon projesi kapsamında 2012 yılına kadar 2 milyon 300 bin hektar alan yeşile kavuşacak.

21 Temmuz 2008 03:00

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, 2012 yılına kadar 2 milyon 300 bin hektar sahada ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışması yapılmasının planlandığını belirterek, "Bir hektar alanın ağaçlandırma maliyeti, 3 yıllık bakım giderleri de dahil 2 bin YTL" dedi.

MHP Giresun Milletvekili Murat Özkan’ın soru önergesini yanıtlayan Eroğlu, "Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Eylem Planına" göre, bu yıl 420 bin, 2009 yılında 440 bin, 2010 yılında 460 bin, 2011 yılında 480 bin ve 2012 yılında da 500 bin hektar olmak üzere toplam 2 milyon 300 bin hektar sahada ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve rehabilitasyon çalışması yapılmasının planlandığını bildirdi.

Çevre ve Orman Bakanlığına ait fidanlıklarda halen 350 milyon adet fidanın bulunduğunu belirten Veysel Eroğlu, ihtiyaç duyulan fidanların tamamının bu fidanlıklardan karşılanacağını ifade etti.

Bakan Eroğlu, Bakanlığın dışında ayrıca, özel sektör ve belediyelerce de fidan üretimi yapıldığını, ihtiyaç olması durumunda, özel veya tüzel kişilerden de fidan satın alındığını belirterek, bu yıl, yıllık 25 milyon fidan üretim kapasiteli 5 adet yeni orman fidanlığının kurulduğunu kaydetti.

Çevre ve Orman Bakanı Eroğlu, "Bakanlığımızca tespit edilen ağaçlandırma maliyetleri her ilimizde ve yöremizde faklılıklar göstermesine karşın, 3 yıllık bakım giderleri de dahil olmak üzere bir hektar ağaçlandırmanın ortalama maliyeti 2 bin YTL" dedi.

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