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Yaşam

2012'de 132 gazeteci öldürüldü

IPI, yaptığı açıklamada görev başında öldürülen gazetecilerle ilgili 1997 yılından beri istatistik tuttuğuna işaret ederek, en çok gazetecinin 2012'de öldürüldüğünü bildirdi

01 Ocak 2013 19:46

Uluslararası Basın Enstitüsü (IPI), 2012 yılında 132 gazetecinin görev başında öldürüldüğünü açıkladı.

Merkezi Viyana'da bulunan IPI, yaptığı açıklamada görev başında öldürülen gazetecilerle ilgili 1997 yılından beri istatistik tuttuğuna işaret ederek, en çok gazetecinin 2012'de öldürüldüğünü bildirdi.

Görev başında öldürülen gazeteciler konusunda Suriye'nin 31 gazeteci ve 8 haber elemanı ile ilk sırada, Somali'nin de 16 gazeteciyle ikinci sırada yer aldığı belirtildi.

IPI açıklamasında, Suriye ve Somali'nin ardından gazeteciler için en tehlikeli ülkelerin Pakistan, Kolombiya, Honduras, Filipinler, Brezilya ve Meksika olarak belirlendiği kaydedildi.

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