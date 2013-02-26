2012 yılının en çok kazanan şarkıcısı: Madonna

Bilboard dergisi, 2012 yılında en çok kazanan müzisyenler listesini açıkladı. Listeye göre 54 yaşındaki şarkıcı Madonna, yaklaşık 35 milyon dolarlık geliriyle 2012 yılının en çok kazanan müzisyeni oldu.



Bilboard, 5 yıl içinde ikinci kez en çok kazanan şarkıcı olan Madonna'nın 88 konserden oluşan ve yılın en başarılı müzik olayı kabul edilen MDNA Turnesi'nden 34,6 milyon dolar gelir elde ettiğini yazdı.



Boxscore konser verileri ve Nielsen SoundScan satış bilgileri kullanılarak hazırlanan listenin ikinci sırasında ise 33,4 milyon dolarlık yıllık geliriyle Bruce Springsteen yer alırken, Pink Floyd grubunun kurucularından Roger Water, "The Wall Live" turnesinden kazandığı 21 milyon dolarla üçüncü en çok kazanan müzisyen oldu.



Geçen yılın birincisi Taylor Swift, bu yıl 12,7 milyon dolarlık yıllık gelirle 15. sırada, ABD'de 2011 ve 2012 yıllarının en çok satan albümünün sahibi Adele ise 14 milyon dolarlık yıllık gelirle 11. sırada yer aldı.



Bilboard dergisine göre 2012'de en çok kazanan 10 şarkıcı şöyle sıralanıyor:

1- Madonna - 34,6 milyon dolar

2- Bruce Springsteen - 33,4 milyon dolar

3- Roger Waters - 21 milyon dolar

4- Van Halen - 20 milyon dolar

5- Kenny Chesney - 19,1 milyor dolar

6- Dave Matthews Band - 18,9 milyon dolar

7- Tim McGraw - 18,3 milyon dolar

8- Jason Aldean - 17,6 milyon dolar

9- Coldplay - 17,3 milyon dolar

10- Justin Bieber - 15,9 milyon dolar