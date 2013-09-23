2012'de cezaevlerinde 34'ü intihar 260 ölüm gerçekleşti

Hülya Karabağlı / Ankara

Adalet Bakanı Sadullah Ergin, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın cezaevinde hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı. 2012 yılında 260 kişi cezaevinde öldü. Bakan Ergin’in yanıtına göre, ölümlerden 224’ü doğal sebeplerden, 34’ü ise intihar sonucu. İki kişi de, diğer tutuklu ve hükümlü saldırısından hayatını kaybetti. Ağbaba, T24’e, resmi rakamlara göre, 2002-2012 arasında bin 885 kişi hayatını cezaevinde kaybetti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın cezaevlerinde hayatlarını kaybeden tutuklu ve hükümlere ilişkin Adalet Bakanı Sadullah Ergin tarafından yanıtlanması istemiyle hazırladığı soru önergesine gelen yanıtta Bakan 2012 yılında hayatını kaybeden tutuklu ve hükümlü sayısını 260 olarak ifade etti.

12 yılda bin 885 kişi cezaevinde öldü

Ağbaba, 2002'de 89, 2003'de 163, 2004'te 54, 2005'te 59, 2006'da 157, 2007'de 176, 2008'de 211, 2009'da 196, 2010'da 252, 2011'de 268 hükümlü ve tutuklunun cezaevlerinde hayatını kaybettiğini hatırlatarak, 2012 yılında 260 mahpusun ölümüyle AKP iktidarında cezaevlerinde yaşanan ölüm vakalarının sayısındaki artışa dikkat çekti.

128 tutuklu ve hükümlü rapor bekliyor

Adalet Bakanı, Adli Tıp Kurumunda rapor bekleyen 128 hükümlü ve tutuklu olduğunu ve kurumun başvuruları en fazla on beş gün içinde sonuçlandırdığını söyledi.