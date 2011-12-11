-2012 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda TBMM (A.A) - 11.12.2011 - TBMM Genel Kurulunda, Milli Eğitim Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, YÖK, ÖSYM Başkanlığı ve 102 üniversitenin 2012 yılı bütçeleri kabul edildi. Genel Kurulda, 102 üniversitenin bütçelerinin kabul edilmesi, bölümlerinin ve 2010 yılı kesin hesap cetvellerinin tek tek okunması nedeniyle 3 saat 15 dakika sürdü. Üniversitelerin bütçelerinin kabul edilmesi için yaklaşık bin 200 kez işari oylama yapıldı. İşari oylama, birleşimi yöneten başkanvekilinin ''kabul edenler-etmeyenler'' sorusu üzerine, milletvekillerinin el kaldırmasıyla yapılıyor. Sonuç da başkanvekili tarafından ''kabul edilmiştir'' veya ''kabul edilmemiştir'' diye ilan ediliyor. TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, bütçelerin kabul edilmesinin ardından, yarın saat 11.00'de toplanmak üzere birleşimi kapattı.