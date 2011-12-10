-2012 yılı bütçe eleştirilerine yanıt TBMM (A.A) - 10.12.2011 - Başbakan Yardımcısı Babacan, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini yerine getiren RTÜK için 2011'in bir milat olduğunu söyledi. Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, TBMM Genel Kurulunda, RTÜK, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun 2012 yılı bütçeleri üzerinde eleştirilere Hükümet adına yanıt verdi. Ali Babacan, radyo ve televizyon yayınlarının düzenlenmesi ve denetlenmesi görevini yerine getiren RTÜK için 2011'in bir milat olduğunu söyledi. Babacan, ''Yeni yasayla birlikte hazırlanan takvim çerçevesinde dünyanın pek çok ülkesinde kullanılan, görüntü ve ses kalitesi açısından yüksek standartlara sahip sayısal yayıncılık teknolojisine 2015 yılında geçmeyi planlıyoruz'' dedi. Bu yasayla birlikte yayın kuruluşlarının kullandıkları kanal ve frekanslar için ilk kez yıllık kullanım bedeli tahsil etmeye başladıklarını kaydeden Babacan, bu kapsamda 2011 için 3 Marttan itibaren geçerli olmak üzere 28 milyon liranın tahsil edildiğini bildirdi. -3 bin 600 eserin proje ve onarımı tamamlandı- Başbakan Yardımcısı Babacan, Vakıflar Genel Müdürlüğünün 41 bin 800 adet mazbut, 284 adet mülhak 4 bin 594 adet yeni ve 162 cemaat vakfın iş ve işlemleri ile denetimi, ecdat yadigarı Vakıf Kültür Varlıklarının bakımı, onarımı ve yaşatılması gibi görevleri yerine getirdiğini bildirdi. Babacan, ''Hedefimiz; ülkemizde tespit, tescil ve projesi yapılmamış hiçbir vakıf eserinin kalmaması, kötü durumda bir tek vakıf eserinin dahi bırakılmamasıdır. Bunun için 2003'ten bu yana tam 3 bin 600 eserin proje ve onarımı tamamlanmıştır. Önümüzdeki dönemde de eski eserlerimizin proje ve onarımlarının yapılmasına devam edilecektir'' diye konuştu. -Yapılacak etkinlikler- Atatürk Araştırma Merkezinin, 2011'de 9 araştırma projesi yürüttüğünü, birinin tamamlandığını, 8'inin devam ettiğini anlatan Babacan, ''Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve eserlerinin tüm dünyaya tanıtılması için merkezin yayınlarından seçilen 16 eserin farklı dillere tercümesi projesine başlanacaktır. Atatürk Ansiklopedisi çalışmaları tamamlanmak üzere olup, 2012 yılı içerisinde basımı gerçekleştirilecektir'' dedi. -TRT 6 bir yasa çerçevesinde yayın yapan kanaldır- BDP'lilerin, TRT 6 ile ilgili eleştirilerini yanıtlayan Babacan, TRT kanununda bulunan ''Kurum tarafından Türkçe dışında dil ve lehçelerde de yayın yapılabilir'' hükmüne dayalı olarak TRT 6'nın Kürtçe dilinde yayın yaptığını söyledi. Babacan, ''Bu yasadan aldığı yetkiyle bu kanal şu anda Türkiye'de izlenmektedir. Böyle bir kanalın RTÜK'ten izin almasına da gerek yoktur. Dolayısıyla TRT 6, bir yasa çerçevesinde, meşru çerçevede kurulmuş ve yayın yapmakta olan kanaldır'' dedi. -Gayrimüslim vakıfların taşınmazları- Ali Babacan, gayrimüslim vakıfların taşınmazların iadesine ilişkin eleştirilere yönelik de şunları söyledi: ''Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu halde sadece gayrimüslim oldukları için dönem dönem bazı yanlış, haksız uygulamalar maalesef yapılmıştır. Ancak güçlü bir devlet, büyük bir ülke, bir haksızlık varsa, bunun gereğini er ya da geç yerine getirmelidir.''