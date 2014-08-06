2012 Türkiye Güzeli: 'Magazini sevmiyorum takip etmiyorum' diyene inanmıyorum

2012 Miss Turkey birincisi Açalya Samyeli Danoğlu, ‘Canlı Canlı’ isimli magazin programıyla sunuculuğa ilk adımını atarken, "Bu işin kendisi için heves olmadığını" belirtti. Danoğlu, “Birçok kişi ‘Magazini sevmiyorum, takip etmiyorum’ diyor ama inanmıyorum. Ben magazini takip edenlerdenim" dedi.

Müge Serçek Biroğlu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, yeni başladığı televizyonda program sunuculuğu işinde iddialı olduğunu belirten 2012 güzeli Danoğlu, “Sunum tarzımdan kıyafetlerime kadar her konuda büyük bir özenle hazırlandım bu işe... Bu iş benim için bir anlık heves değil. Bundan sonra “sunuculuk” dendiğinde akla ilk gelen isimlerden biri olmak istiyorum. Çok iyi bir ekiple yola çıktığım için de başarılı olacağıma inanıyorum. Yine de çok heyecanlıyım, aklımda sadece bu işte başarılı olmak var” ifadelerini kullandı.

Magazini takip ettiğini söyleyen Danoğlu, “Birçok kişi ‘Magazini sevmiyorum, takip etmiyorum’ diyor ama inanmıyorum. Ben magazini takip edenlerdenim. Şimdi tabii ki işim gereği daha da büyük bir dikkatle takipteyim” dedi. Danoğlu, Magazinden şikayetçi olmadığını 2 senedir bu sektörde olduğunu ve özel hayatıyla hiç gündeme gelmediğini söyleyerek “Bundan sonra da öyle bir durumun yaşanacağını sanmıyorum” dedi.

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Almanya’da doğup büyüdüğünü, lise yıllarında Türkiye’ye döndüğünü ve o dönemde 80 kiloaya kadar çıktığını belirten Danoğlu, “İlk zamanlar benim için çok zordu. Bir yandan Türkçe öğrenmeye çalışıyor, diğer yandan üniversite sınavlarına hazırlanıyordum. Okulda ya da bulunduğum çevrede pek arkadaş da edinemedim. Bu yüzden kısa zamanda çok kilo aldım. Daha sonra sağlıklı olmak için rejim ve spor yapmaya başladım. Şok diyetlerle zayıflamadım, uzun bir sürece yayarak kilolarımı verdim” ifadelerini kullandı.