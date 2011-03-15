-2012 OLİMPİYAT OYUNLARI BİLETLERİ SATIŞTA LONDRA (A.A) - 15.03.2011 - İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenecek 2012 Olimpiyat Oyunları'nın biletleri satışa sunuldu. Olimpiyatların başlamasına 500 gün kala 6,6 milyon bilet, oyunların resmi internet sitesinden alınabilecek. Birçok dalda 20 sterlinden başlayan bilet fiyatları, 2 bin 12 sterline kadar çıkıyor. Çok sayıda bilet almak isteyenlere fazla biletler çekilişle verilecek. 16 yaş altı ve 60 yaş üstü sporseverler indirimli bilet alabilecek. Bu arada, Londra'nın turistik yerlerinden Trafalgar Meydanı'na da olimpiyatlar için geri sayım saati kuruldu. Oyunlar için hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü Londra'da, saatin amacının olimpiyat bilincini artırmak olduğu belirtildi. 2012 Olimpiyatlarının logosunu ''İsrail yanlısı ve ırkçı'' olarak nitelendiren İran, oyunlara katılacağını açıkladı. İngiliz yayın kuruluşu BBC'nin haberine göre, daha önce logo nedeniyle İran'ın oyunları protesto edebileceği açıklamaları yapılsa da, İran Olimpiyat Komitesi Sekreteri Başram Afşarzade'nin, ülkesinin Londra Olimpiyatları'na katılacağını söylediği bildirildi. İran Olimpiyat Komitesi, Londra Olimpiyatları için tasarlanan logonun Siyon kelimesinin İngilizcesi olan Zion'u andırdığını ve Siyonist bir logo olduğunu iddia etmişti.