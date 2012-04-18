Behçet Necatigil Şiir Ödülü Eray Canberk'in oldu

Eray Canberk, Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan son şiir kitabı Kent Kırgını – Toplu Şiirler (1960 – 2010) ile 2012 Necatigil Şiir Ödülü’nü aldı.

Ödül töreninin Seçiciler Kurulu’nda Cevat Çapan, Refik Durbaş, Turgay Fişekçi, Doğan Hızlan, Mehmet Taner, Tahsin Yücel ve ailenin temsilcisi olarak Selma Necatigil de yer aldı.

13 Aralık 1979'da hayatını kaybeden şair Behçet Necatigil’in anısına 1980 yılından bu yana ailesi tarafından düzenlenen Necatigil Şiir Ödülü’nün 9 Nisan 2012 tarihinde Doğan Hızlan başkanlığında toplanan Seçiciler Kurulu’n ödüle ilişkin açıklaması şöyle oldu:

“Kendi köşesinde şiirinin kozasını ören Eray Canberk, 60 kuşağının önemli şairlerindendir. Kitabının adı ve içeriği Behçet Necatigil’in şiirine denk düşmektedir. Bu ödülle Eray Canberk’in 50 yıllık birikiminin de değerlendirilmesi öngörülmüştür.”