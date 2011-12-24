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2012 model Yıldız Tilbe

Yıldız Tilbe, yeni yıla hızlı girecek. Şarkıcı, 2012 planlarını ve yapacaklarını Twitter’da takipçileriyle paylaştı.

24 Aralık 2011 02:00


T24-  Uzun süredir ortalarda olmayan Yıldız Tilbe, yeni yıla hızlı girecek. Şarkıcı, 2012 planlarını ve yapacaklarını Twitter’da takipçileriyle paylaştı.




Milliyet'in haberine göre, TwItter hesabına önce “1-2 haber geçeyim de gideyim” yazan Yıldız Tilbe, birkaç cümleyle 2012’nin kendisi için dolu dolu geçeceğini özetledi.


İşte Tilbe’nin tweet’leri:

”TRT Müzik’le anlaşma imzaladım, programım başlıyor.”

”MaNga’yla düet yapacağım. Sevinçliyim, mutluyum.”

”Çok Güzel Hareketler Bunlar’da şarkı söyledim. Bir çimdik oynadım sayılır, yılbaşı yayını için. Güzel hareketlerdi.”

”Funda Arar’a söz yazdım. Çok güzel oldu, az daha vermeyecektim.”

”Ben de sizi seviyorum. Soru almıyorum. Benden bu kadar...”


 

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