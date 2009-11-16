'2012' hasılat rekoru kırdı

Roland Emmerich'in yönetiği, ''2012'' adlı film, Türkiye'de tüm zamanlar en iyi yabancı film açılış hafta sonu hasılatını elde etti.



Warner Bros Türkiye'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 13 Kasım Cuma günü vizyona giren film ilk 3 günde 3 milyon 507 bin 405 TL hasılata ulaştı.



Bu rakam ile tüm zamanlar en iyi yabancı film hafta sonu hasılatını elde eden film, ABD'de de yine gösterime girdiği ilk 3 günde yaklaşık 65 milyon dolar hasılat ile hafta sonu en çok izlenen film unvanını kazandı.



Film tüm dünyada, ilk 3 günde yaklaşık 225 milyon dolar hasılata ulaştı.



Independence Day ve The Day After Tomorrow gibi filmleriyle tanınan yönetmen Roland Emmerich'in hem yönettiği hem de senaryosuna katkıda bulunduğu ''2012''de, asırlar önce yaşayan Maya uygarlığının takvimi doğrultusunda 2012 yılında yaşanması beklenen kıyamet konu ediliyor.



Görsel efektleriyle dikkat çeken filmin başrollerinde John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Amanda Peet, Oliver Platt, Thandie Newton, Danny Glover ve Woody Harrelson yer alıyor.

