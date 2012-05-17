2012 Dünya İnternet Klâvye şampiyonları belli oldu

Afyon-Şuhut Fatih İlköğretim Okulu’ndan 0-12 Yaş Kategorisi Anadil Yarışında 11 yaşındaki İlyas PAMUKÇU ile Çok Dilli Yarışlarda aynı yaştaki Zehra TAŞKALE bu yıl da Şampiyon olurlarken;

Ankara Ticaret Meslek Lisesi’nden 13-16 Yaş Kategorisinden Rabia Kardelen Çağlar, 17-20 Yaş Kategorisinden Oğuzhan AKPINAR Dünya Şampiyonu oldu.

Dünya genelinde onbinlerce yarışçının elenmeleri sonucunda yapılan bu yılın İnternet Dünya Şampiyonası finallerinde derece alabilen 1435 yarışçı arasında Türkler 4 şampiyonluk + 6 ikincilik + 3 üçüncülük alarak Takım Sıralamasında bu yıl da Dünya Şampiyonu olmuş bulunmaktadır.

Anadil ve Çok (16) Dilli ayrımıyla, 2 yarış türünün 4 yaş kategorisi ile yapılan 8 yarışındaki en iyi 3’er yarışçıya verilecek (3x8=) 24 madalyanın: 13’ünü Türk’ler, 4’ünü Ruslar, 3’ünü Çekler, 2’sini İtalyan ve 2’sini de Amerika’lılar; kazandılar.

Böylece, Dünyadaki en bilimsel (F) klâvye ile, en bilimsel yöntemlerle (onparmakla-bakmadan) yazan üstün yetenekli çalışkan gençlerimizin kazandığı Dünya Şampiyonluğu toplamı 63 idi 67 oldu.

Derece ve ayrıntılar için: www.intersteno.org adresinin →Internet Contest →Classifications Lists → sayfasındaki continue tıklatılarak: 0-12 veya istenilen yaş kategorisi ile Anadil veya Çok dil ayrımı seçilip listeler incelenebilir.