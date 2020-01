2012 dizileri açılış yaptı

Çağnur Öztürk - T24



Dün 3 yeni dizi başladı ekranlarımızda. Yani 2012 dizileri açılışı vardı. Her ne kadar ölçüm yok sansak da SBT verilerine kanallar ve yapımcılar dahil herkes bakmakta, yanlış bir algıyı da düzeltmekte fayda var SBT, TRT’ye ait bir şirket değil TRT’nin tüm kanalları da dahil toplam 27 kanalı ölçmekte, yani bu ana kanalların da anlaşması bulunuyor.





Kalbim 4 Mevsim- Star TV

Bu diziye bir babanın iki kızıyla olan ilişkisinin hikâyesi, klasik dersek haksızlık yapmış oluruz, o zaman keşke herkes böyle klasik olabilse derim. Bülent Emin Yarar’ın bakışları bile içinize işliyor, Ayça Varlıer tam oturmuş karaktere, Survivor 1.si en son Muhteşem Yüzyıl ile karşımıza çıkan Merve Oflaz da bu usta kadroya uyum sağlamış. Mehmet Mehmedof çok başarılı karakterin altından çıkacakları merak ettiriyor.







Hele ki o Saadet Sofrası o kadar sıcak olmuş ki hemen gitmek istedim. Sadece balkondan itişme ile düşme fikrini sevmedim dahasını beklerdim.



Dizi sil baştan yapan insanların müthiş dingin çatışmasını anlatıyor. O dingin çatışmayı (ki bu tabiri şu an bu dizi için buldum) yaratabilmek usta bir senarist işi işte. Her ne kadar dizi başlamadan başka isimler üzerinde düşünülse de Kalbim 4 Mevsim ismiyle bir Ali Ulvi Hünkar inceliği taşıyor.



Ali Ulvi Hünkar’ı yine incelikli bir dizi olan Yeditepe İstanbul klasiğinden zaten biliyorsunuz. Kendisi, İletişim Fakültesinde öğrenciyken konuk olmuştu dersimize, o dönem Yeditepe İstanbul’u yazıyordu. Aklımda Çağnur adında bir karakter yazmazdım deyişi kalmış.

Andrei Tarkovski'nin , Mühürlenmiş Zaman kitabını tavsiye etmişti hepimize, hala dönüp dönüp okuduklarımdandır.



Dizide merak öğesi, çatışma öğesi harikulade uygulanmış. Kalbim 4 Mevsim; sil baştan hayatların başarılı bir dingin çatışması.





M.U.C.K- Show TV



Dizi tanıtımlarıyla merak uyandırdı Glee’nin aynısı olduğunu biliyorduk tanıtımı başarılı bulmuştum ve sevmiştim ama işte bir şeyi almak ve uygulamak başka bir şey.



M.U.C.K castıyla da olmamış. Azra Akın’ın oyunculuğu olmuyor, kesinlikle kendi sesiyle oynamamalı, keşke başkası seslendirseydi. Haluk Piyes de dizilerimizde bir türlü istikrarı yakalayamadı. Örneğin Desperate Housewives da uygulandı ama başarılı oldu.



Her zaman söylediğim cümle tam uyuyor Bir şeyi nereden aldığınız değil nereye götürdüğünüz önemlidir. M.U.C.K ile ilgili iyimser değilim hiçbir yere gitmediğini taşınmadığını gördüm.

Twitter’da da haliyle dün Muck ve benzetildiği dizi Glee tt-ye girdi;



zebramarch Buse Tufekci

Dua edelim de, #muck yerine "Gıli" koymadılar dizinin adını.



sinemdensevdim sinemdensevdim

#muck izlemeye değmeyen nadide dizilerden biri olarak, dizi arşivlerinde yerini bile alamayacak bu başlangıçla :)



Halil_Calik TOKYOPHONE

Glee tüm zamanların en özel dizi projelerinden biri. Altından kalkamayacağınız bir şeye ne diye öykünürsünüz? #muck



CanTerzii 10uncu Köylü

#muck, Glee-leştiremediklerimizden misiniz?









1 Kadın 1 Erkek- Star TV

Demet Evgar ile Emre Karayel’in Türkmax’ta efsane olan ve büyük hayran kitlesi olan dizi 1 Kadın 1 Erkek yeni kanalı Star TV’de başladı. Örneğin bu dizi de bir uyarlamadır. Veee işte ‘Bir şeyi nereden aldığınız değil nereye götürdüğünüz önemlidir.’