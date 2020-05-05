"2012'de çıkan kanundan sonra iş kazaları 5 kat arttı"

TMMOB Makina Mühendisleri Odası (MMO) Genel Başkanı Yunus Yener, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun 2012 yılında çıkarılmasının ardından iş kazaları ve cinayetlerinde sürekli artış görüldüğüne dikkat çekti.

Yener, 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

“İşçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) mevzuatını sermaye çıkarları belirlediği için vakalar sürekli artıyor. 2012 yılında çıkarılan kanun ile neredeyse tüm yönetmelikler defalarca sorunlu bir şekilde değiştirildi. Buna rağmen kazalar ve iş cinayetleri artarak devam etti. 2012’ye göre 2018’de meydana gelen iş kazaları yüzde 475 oranında arttı. İş kazası sayısı binin üzerinde olan il sayısı 2010’da 14 il iken 2018’de 50 ile çıktı. 2013 yılından itibaren iş kazası olmayan il kalmadı.”

İSİG mevzuatının sendikalar, meslek odaları ve bilim çevrelerinin görüşleri ile yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten MMO Başkanı, “Yapılacak tüm düzenlemelerde asıl sorumluluğun işverende olduğu hususu yer almalı; iş yeri hekimleri ve iş güvenliği uzmanlarının mesleki bağımsızlıkları ve iş güvenceleri korunmalıdır. Bu düzenlemeler sektör, çalışan sayısı vb. hiçbir ayrım olmaksızın bütün iş yerlerini ve çalışanları kapsamalıdır. Sigortasız, sendikasız çalıştırma yasaklanmalıdır” ifadelerini kullandı.