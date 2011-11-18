-2012 çetin bir yıl olacak İSTANBUL (A.A) - 17.11.2011 - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Avrupa'da yaşanan kriz nedeniyle 2012'nin çetin bir yıl olacağını belirterek, ''Avrupa'nın krizi Amerika krizinden daha çok Türkiye ile ilgili. Türkiye, ticaretinin büyük bir bir kısmını Avrupa ile gerçekleştiriyor. Bu ticaret hacminde bir değişiklik yaşanırsa, bu genel anlamda bizim taşımacılığımızı da aynı şekilde etkileyecektir'' dedi. Binali Yıldırım, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ndeki DHMİ Kurtarma ve Yangın İstasyonu Ek Binası'nın açılışını gerçekleştirdi. Yıldırım, açılışta yaptığı konuşmada, Atatürk Havalimanı'nın, Türkiye'nin havacılık tarihiyle yaşıt olduğunu ifade ederek, buradaki hizmet kalitesini üst noktaya taşıyacak yatırımlara önem verdiklerini söyledi. Atatürk Havalimanı'nın, zaman içerisinde gittikçe artan bir yolcu trafiğiyle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Yıldırım, 2003'te Türkiye'nin toplam hava trafiğinin yüzde 64'ünü karşılayan havalimanının 10 milyon yolcuya hizmet verdiğini, bugün ise toplam hava trafiğindeki payının yüzde 40'ların altına düşmesine rağmen 30 milyonun üzerinde yolcuya hizmet verildiğini kaydetti. ''Türkiye'de sivil havacılıktaki gelişme, dünyadaki gelişmenin çok çok üstünde gerçekleşmiştir'' diyen Yıldırım, 2003'ten önce iç hatlarda 2 merkezden 25 noktaya tarifeli sefer düzenlenirken, bugün 6 havayolu şirketi tarafından 7 merkezden toplam 47 noktaya sefer gerçekleştirildiğini, 115 ülkeyle sivil havacılık anlaşması yapıldığını, 78 olan dış hat uçuş noktasının 179'a çıktığını söyledi. Yıldırım, 9 yılda 15 milyona yakın vatandaşın ilk kez uçakla tanıştığını ve 10 milyon kişinin de 60 liradan daha ucuz fiyatlarla uçabildiğini belirterek, sektörün 2 milyar 200 milyon dolar olan toplam cirosunun 12 milyar doların üzerine çıktığını, sektördeki çalışan sayısının da 48 binlerden 112 binlere yükseldiğini vurguladı. Havacılıkta 750 uçaklık bir ticari filoya ulaşılacağını ifade eden Yıldırım, ''İddialı ülkeye iddialı hedefler yakışır'' dedi. Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldırım, ''2012 yılı havacılık sektörü açısından nasıl geçecek?'' şeklindeki soru üzerine, ''2012 çetin bir yıl olacak. Sebebi şu; Avrupa'da çok ciddi bir kriz yaşanıyor. Avrupa'nın krizi Amerika krizinden daha çok Türkiye ile ilgili. Çünkü Türkiye,ticaretinin büyük bir bir kısmını Avrupa ile gerçekleştiriyor. Bu ticaret hacminde bir değişiklik yaşanırsa, bu genel anlamda bizim taşımacılığımızı da aynı şekilde etkiyecektir'' dedi. Bu nedenle uzun bir süreden beri ticareti çeşitlendirmek için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Yıldırım, 2002'de komşu ülkelerle yüzde 2 olan ticaret hacminin bugün yüzde 30'lara geldiğini belirtti. Yıldırım, ''Bu çeşitlendirmeyi yapmamış olsak, o zaman bu krizlerden çok daha yoğun etkilenmemiz söz konusu olacaktı'' diye konuştu.