2012 Avrupa Futbol Şampiyonası heyecanı bu akşam başlıyor

Dünya futbolunun birbirinden güçlü takımları 1 Temmuz’a kadar kozlarını paylaşacaklar, en büyük olmak için ter dökecekler. Ev sahibi Polonya 19.00’da Yunanistan’ı açılış maçında konuk edecek. Rusya ile Çek Cumhuriyeti ise 21.45’te karşı karşıya gelecekler



Milliyet'in haberine göre, Dünya Kupası’ndan sonra futbol severlerin çektiği 2 yıllık özlem bugün son buluyor. Polonya ve Ukrayna’nın ortaklaşa düzenlediği 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası bugün 19:00’da santra vuruşu yapılacak olan Polonya-Yunanistan karşılaşmasıyla başlayacak.

Bu yıl 14. kez düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 16 takımın ortaya koyacağı mücadele ve futbol resitali 1 Temmuz’a kadar sürecek.



Varşova Ulusal Stadı’nda oynanacak Polonya-Yunanistan açılış maçından önce görkemli bir seremoni gerçekleştirilecek. Maçtan 20 dakika önce başlayacak olan seremoniyi daha önce 2006 Torino Olimpiyatları’ınn açılışını da gerçekleştiren Marco Balich yönetecek ve 63 ülkeden 800 kişi görev alacak.



Bugün yapılacak açılış seremonisi ve Polonya-Yunanistan maçını Dünya’da 150 milyon kişinin naklen izleyeceği tahmin ediliyor.



Günün bir diğer karşılaşması ise TSİ 21:45’te Polonya’nın Wroclaw kentinde Rusya ve Çek Cumhuriyeti arasında yapılacak. Polonya’nın Gdansk, Poznan, Varşova, Wroclaw, Ukrayna’nın ise Lviv, Kiev, Kharkiv ve Donetsk şehirlerinde düzenlenecek olan turnuvada toplam 1.4 milyon biletli seyirci statları dolduracak.



Turnuva Türkiye’de TRT 1’den naklen takip edilebilecek.

Hakemlerin en genci Çakır

Şampiyonada 12 orta hakem görev yapacak. Milli gururumuz Cüneyt Çakır’sa bu 12 hakem içinde en genci... 1976 doğumlu 35 yaşındaki iki hakemden biri olan Türk Cüneyt Çakır 23 Kasım, Sloven Damir Skomina ise 5 Ağustos doğumlu... Fransız Stephane Lannoy ise 43 yaş ile turnuvanın en yaşlı hakemi konumunda bulunuyor. Turnuvada görev yapacak 12 hakemden sadece 4 tanesi 2010 Dünya Kupası’nda da görev yapmıştı. Bunlar Stephane Lannoy, Viktor Kassai, Wolfgang Stark ve Howard Webb...

9 Süper Lig oyuncusu var

Süper Lig'de yer alan takımlardan toplam 9 oyuncu Polonya-Ukrayna’da mücadele edecek. Beşiktaş, 3 futbolcu ile ülkemizden en çok oyuncusu giden takım... Siyah-beyazlı kadrodan Hugo Almeida ve Ricardo Quaresma Portekiz milli takımında, Tomas Sivok ise Çek Cumhuriyeti milli takımında yer alıyor. Galatasaray 2 oyuncu (Baros ve Elmander), Trabzonspor (Adrian), İstanbul B.Belediyespor (Holmen), Samsunspor (Gekas) ve Sivasspor (Grosicki) 1'er oyuncu ile Euro 2012’deler.