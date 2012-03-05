2011’in RTÜK’e şikâyet şampiyonu Muhteşem Yüzyıl

T24- RTÜK İletişim Merkezi ve internet üzerinden 2011 yılında 308 bin 221 bildirim yapıldı. Geçen yılın ocak ayında “Muhteşem Yüzyıl” dizisiyle ilgili şikayetler bu bildirimlerin yüzde 62’sini oluşturdu. Muhteşem Yüzyıl’la ilgili olarak 192 bin 183 şikayet yapıldı.

Milliyet'in haberine göre, RTÜK’e 2011’de yapılan bildirimlere program türlerine göre bakıldığında 2011’de en çok şikayeti kuşak programları aldı. Kuşak programları yüzde 30 şikayet oranı ile ilk sırada yer alırken, yüzde 29’la dramatik diziler ikinci oldu.



2011’de Üst Kurula reklam kuşaklarıyla ilgili yüzde 14, haber bültenleriyle ilgili yüzde 4, direnç yarışmalarıyla ilgili yüzde 3, spor haber programlarıyla ilgili de yüzde 3 oranında bildirim yapıldı. Bir kuşak programı sunucusunun Van depreminden sonra canlı yayında söylediği sözler, RTÜK’e bu program türü hakkında ilk kez rekor sayıda şikayet gelmesine sebep oldu.

Sunucunun sözleri, kuşak programlara yönelik yılın dokuz aylık bölümünde yüzde 5 olan şikayet oranını, yılın son çeyreğinde yüzde 30’a yükseltti. Üst Kurul da sunucunun kullandığı ifadeler nedeniyle televizyon kanalına müeyyide uyguladı.



Program türü ölçeğinde yıllar sonra ilk kez kuşak programları en fazla şikayet edilen programlar olarak, dizilerin şampiyonluğunu elinden aldı. Başka bir televizyon kanalında yayınlanan spor programında, yorumcuların “şike davası”na yönelik sözleri nedeniyle gelen şikayetler de bu program türünün ilk defa şikayet kategori tablosunda yer bulmasına neden oldu. RTÜK, bu program nedeniyle de ilgili kanala ceza verdi.

