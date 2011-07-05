T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

2011'in en iyi açılışı 'Transformers'tan

'Transformers 3' önceki filmleri geçemese de, 2011'in şu ana kadar en iyi açılışını yapan filmi oldu...

05 Temmuz 2011 03:00

T24 - ABD'de geçtiğimiz çarşamba gecesi gösterime giren 'Transformers: The Dark Side of the Moon' (Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü), ilk hafta sonunda 97.4 milyon dolar hasılat elde etti.  


Böylelikle, ilk hafta sonunda 90.2 milyon dolar kazanan “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde”yi geçerek, 2011’in şu ana kadar en iyi açılışını yapan film olmayı başardı.  



Fakat serinin üçüncü halkası, ilk üç gününde 127.9 milyon dolar kazanan 'Transformers: Revenge of the Fallen'ı yakalamaktan uzak kaldı.  



Bazı sinemalarda salı gecesinden gösterime giren film, hafta sonu dahil ilk beş günde toplam 162 milyon dolar hasılat yaptı. Ama bu da, serinin bir önceki filmi “Revenge of the Fallen”ın ilk beş günde yaptığı 200.1 milyon dolarlık hasılatın gerisinde kaldı. 

'Transformers 3' Türkiye'de ilk haftasında 207 bin seyirci tarafından izlendi. Serinin ilk bölümü ilk haftasında 409 bin, ikinci bölümü ise 347 bin seyirciye ulaşmıştı.











ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24