2011'in en iyi açılışı 'Transformers'tan

T24 - ABD'de geçtiğimiz çarşamba gecesi gösterime giren 'Transformers: The Dark Side of the Moon' (Transformers: Ay’ın Karanlık Yüzü), ilk hafta sonunda 97.4 milyon dolar hasılat elde etti.
Böylelikle, ilk hafta sonunda 90.2 milyon dolar kazanan “Karayip Korsanları: Gizemli Denizlerde”yi geçerek, 2011’in şu ana kadar en iyi açılışını yapan film olmayı başardı.
Fakat serinin üçüncü halkası, ilk üç gününde 127.9 milyon dolar kazanan 'Transformers: Revenge of the Fallen'ı yakalamaktan uzak kaldı.
Bazı sinemalarda salı gecesinden gösterime giren film, hafta sonu dahil ilk beş günde toplam 162 milyon dolar hasılat yaptı. Ama bu da, serinin bir önceki filmi “Revenge of the Fallen”ın ilk beş günde yaptığı 200.1 milyon dolarlık hasılatın gerisinde kaldı.
'Transformers 3' Türkiye'de ilk haftasında 207 bin seyirci tarafından izlendi. Serinin ilk bölümü ilk haftasında 409 bin, ikinci bölümü ise 347 bin seyirciye ulaşmıştı.