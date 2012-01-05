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2011'in en çekicisi Kıvanç

Dünyanın en popüler, ABD'nin ise 1 numaralı erkek sitesi Askmen, 2011'in en çekici 49 erkeğini kullanıcılarının oylarıyla belirledi...

05 Ocak 2012 02:00

T24 - Dünyanın en popüler, ABD'nin ise 1 numaralı erkek sitesi Askmen, 2011'in en çekici 49 erkeğini kullanıcılarının oylarıyla belirledi...



Askmen Türkiye, magazin gündeminde yer alan en çekici 49 erkeği aday gösterdi.

Askmen Türkiye kullanıcılarının oylarıyla belirlenen en çekici erkek sıralamasında; Kıvanç Tatlıtuğ 202 bin 56 oy ile birinci olurken, Kenan İmirzalıoğlu 186.156 oy ile onu takip etti. Burak Özçivit ise toplam 151.182 oy ile ilk üçte yerini aldı.

“Adını Feriha Koydum”, “Muhteşem Yüzyıl”, “Kuzey Güney” ve “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” dizileri adeta Top 49 listesine ambargo koydu.

Top 49 oylamasında bu yıl 84 adet yakışıklı aday yer aldı. 2010 yılında yapılan Top 49 oylamasında Kenan İmirzalıoğlu birinci seçilmişti.


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