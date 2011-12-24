2011'i zirvede kapatacak





T24- Medya Takip Ajansı Interpress’in yazılı basını kapsayan araştırmasına göre, 2011’de magazin dünyasının zirvesine Tarkan yerleşti.





Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, ulusal, bölgesel ve yerel 2 bine yakın gazeteyle dergilerde çıkan haberlerin tek tek incelenmesiyle oluşan 2011 yılı listesinde, Tarkan verdiği konserler ve yaptığı yardım çalışmalarıyla magazin sayfalarında çıkan toplam 4 bin 362 haberle birinci oldu.





İkinci sırada Ajda Pekkan 4 bin 344 haberle yer alırken, Hülya Avşar 3 bin 509 haberle üçüncü sırada. Türk popunun bir diğer ünlü ismi Sezen Aksu ise 3 bin 485 haberle dördüncü, İbrahim Tatlıses 3 bin 82 haberle beşinci, Cem Yılmaz’sa 2 bin 947 haberle altıncı sıraya yerleşti.





Bülent Ersoy, 2 bin 218, Gülben Ergen, 2 bin 169, Kıvanç Tatlıtuğ, bin 961 ve Beren Saat de bin 767 haberle ilk 10’u tamamladı.