T24 LogoT24 Logo
Magazin

2011'i zirvede kapatacak

Interpress’in yazılı basını kapsayan araştırmasına göre, 2011’de magazin dünyasının zirvesine Tarkan yerleşti.

24 Aralık 2011 02:00



T24-  Medya Takip Ajansı Interpress’in yazılı basını kapsayan araştırmasına göre, 2011’de magazin dünyasının zirvesine Tarkan yerleşti.


 
Milliyet'in Cadde ekindeki habere göre, ulusal, bölgesel ve yerel 2 bine yakın gazeteyle dergilerde çıkan haberlerin tek tek incelenmesiyle oluşan 2011 yılı listesinde, Tarkan verdiği konserler ve yaptığı yardım çalışmalarıyla magazin sayfalarında çıkan toplam 4 bin 362 haberle birinci oldu.
 

İkinci sırada Ajda Pekkan 4 bin 344 haberle yer alırken, Hülya Avşar  3 bin 509 haberle üçüncü sırada. Türk popunun bir diğer ünlü ismi Sezen Aksu ise 3 bin 485 haberle dördüncü, İbrahim Tatlıses 3 bin 82 haberle beşinci, Cem Yılmaz’sa 2 bin 947 haberle altıncı sıraya yerleşti.


Bülent Ersoy, 2 bin 218, Gülben Ergen, 2 bin 169, Kıvanç Tatlıtuğ, bin 961 ve Beren Saat de bin 767 haberle ilk 10’u tamamladı.





ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24