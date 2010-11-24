-2011'DE NEVRUZ BM GENEL KURULUNDA KUTLANACAK ANTALYA (A.A) - 24.11.2010 - Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi'nin 28. Dönem Antalya toplantısında, 2011 yılında Nevruz Bayramı'nın New York'ta, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kutlanması kararlaştırıldı. Türk Dili Konuşan Ülkeler Kültür Bakanları Daimi Konseyi 28. Dönem Toplantısı Antalya'da sona erdi. Toplantının sonuç bildirisi, konuk ülke temsilcilerinin de katıldığı bir toplantıyla Dönem Koordinatörü Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay tarafından açıklandı. Bakan Günay toplantıda, Türkiye'nin de içinde bulunduğu çeşitli ülkelerin ortak bir kültür mirası olarak UNESCO'nun Somut Olmayan Kültür Mirası'na dahil edilen Nevruz kutlamalarının bu yıl ilk kez New York'ta kutlanacağını belirtti. Kutlamaya TÜRKSOY üyesi bütün ülkelerin en özenli şekilde katılmayı kararlaştırdıklarını dile getiren Bakan Günay, Daimi Konsey'in Türk dili konuşan ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmalarının 20'nci yıl dönümü kutlama etkinlikleri çerçevesinde 20-22 Nisan 2011 tarihlerinde Türkmenistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Uluslararası Türk Halkları Kültür Mirası Festivali'ne, TÜRKSOY üyesi ülkelerin aktif şekilde katılmalarının da kararlaştırıldığını söyledi. Günay'ın açıkladığı sonuç bildirisinde, Daimi Konsey'in ''2010 Zeki Velidi Togan Yılı'' çerçevesinde yapılan faaliyetler hakkında üyelere bilgi verildiği, ilk kez başlatılan bu uygulamaya benzer programların sürdürülmesine karar verildiği ifade edildi. Bakan Günay, TÜRKSOY Genel Sekreterliğinin, 2011 Abdullah Tukay Yılı etkinlikleri programını kabul ettiğini de duyurdu. Bakan Ertuğrul Günay, sonuç bildirisini okuduktan sonra, Dönem Koordinatörlüğünü Kazakistan Kültür Bakanı Muhtar Kul-Muhammed'e devretti. Günay görev devrini temsilen, Dönem Koordinatörlüğü asası ve TÜRKSOY bayrağını Kazak Bakan Muhtar Kul-Muhammed'e takdim etti.