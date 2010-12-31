2011’de kilo vermenin 10 yolu

T24 - İngiliz The Times gazetesi uzmanlarla görüşerek, aç kalmaya neden olacak diyetlere gerek kalmadan sadece beslenmede küçük değişiklikler yaparak 2011 yılında kilo vermenin yollarını yazdı. The Times’ın önerileri şöyle:

1- Protein açısından zengin yiyecekler en doyurucu olanlardır. Ayrıca, araştırmalara göre vücut besinleri sindirirken enerji yani kalori harcıyor. Et, tavuk, balık gibi protein açısından zengin yiyecekleri sindirmek de yağ oranı yüksek yiyeceklere göre daha çok enerji gerektiriyor.

2-Yulaf, tatlı patates, makarna ve sade erişteyi sindirmek daha uzun sürüyor. Bu nedenle daha uzun süre tokluk hissi veriyorlar.

3- Kahvaltıda 2 yumurta yenmeli. Sabah yumurta yiyenler günün geri kalanında yemeyenlere göre 400 kalori daha az tüketiyor.

4- Çok ancak düşük kalorili yiyecekler. Brokoli, havuç, domates gibi sebzeler ve meyveleri fazla yemek midemizi dolu hissetmemizi sağlar.

5- Lifli yiyecekler. Kepekli makarna, kepekli ekmek ve mısır gevreği gibi tam tahıllı yiyecekler doygunluk duygusu yaratır.

6- Öğünlerin arasında atıştırın. Aralarda bir miktar fındık ve siyah çikolata yiyebilirsiniz.

7- Cappucino arası verin. Öğleden sonra bir cappucino midenin dolu hissedilmesini sağlar.

8- Öğle yemeğinden önce çorba içmek karnı çabuk doyuracağı için sonrasında daha az yersiniz.

9- Sirke ve limon suyu. Sirkedeki asit midenin boşalma hızını yavaşlatır. Yemeklere sirke katılması da yararlıdır.

10- Yemekten önce salata yemek karnımızı daha çabuk doyurmamızı sağlar.