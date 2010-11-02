-2011 YILI BÜTÇESİ KOMİSYONDA TBMM (A.A) - 02.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Sayıştay ve Cumhurbaşkanlığının 2011 yılı bütçelerinin görüşmelerine başlandı. Komisyonda ilk olarak TBMM Başkanvekili Nevzat Pakdil, Meclis bütçesinin sunumunu yapıyor. Komisyonun öğleden sonraki bölümünde; Başbakanlık, Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkanlığı, Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü, Devlet Personel Başkanlığının bütçeleri ele alınacak.