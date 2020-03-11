2011 yapımı Contagion filmi, Koronavirüs'ü tahmin mi etti?

Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkıp dünya geneline yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) 2011 yapımı Contagion (Salgın) filmini yeniden gündeme getirdi.



Steven Sodeberg'in yönettiği, başrollerini Gwyneth Paltrow, Matt Damon, Jude Law, Kate Winslet'ın paylaştığı film, Koronavirüs nedeniyle dijital platformlarda en çok izlenenler arasına girdi.



9 yıl önce çekilen filmde yaşananlar ile Koronavirüs salgını arasındaki benzerlikler dikkat çekiyor.

Filmde salgın yarasadan insanlara geçiyor

ntv'nin haberine göre; filmde birçok kişinin ölümüne sebep olan virüs Çin’den yayılıyor ve yarasadan insanlara geçiyor.



Contagion filminde bulaştığı kişilerde ilk olarak gribe benzer semptomlar gösteren hastalık kısa sürede tüm dünyada binlerce kişiyi etkiliyor.

Virüsü kapan karakter, eve döndükten bir süre sonra ciddi bir şekilde hastalığa yakalanıp ölüyordu. Oğlu da yakın bir zamanda hastalığa yakalanıp ölüyor ancak filmde eşini canlandıran Matt Damon'ın filmde canlandırdığı karakter, hastalığa karşı bağışıklık gösteriyordu.

Filmin senaristi: O kadar şaşkın değilim

Filmin senaristi Scott Burns, film ve bugün yaşananlar arasında görülen benzerliklerle ilgili bazıları bu durumu esrarengiz bulsa da "Ben o kadar şaşkın değilim” dedi.



Burns, "Çünkü filmle ilgili araştırmalar yaparken konuştuğum tüm uzmanlar bana ‘Böyle bir salgının çıkması zaman meselesi’ dedi. Bilim insanlarından öğrendiğim şey bu gibi şeylerin olacağıydı" ifadelerini kullandı.



Burns’un senaryo danışmanlarından Doktor W. Ian Lipkin ise Çin’deki Koronavirüs çalışmalarına yardımcı olmak için yola çıktığını belirtti.



Filmin oyuncularından ünlü yıldız Gwyneth Paltrow ile gelişmelerin ardından maskeli paylaşımda bulundu. Paltrow, "Ben daha önce bu filmdeydim. Güvende kalın. Tokalaşmayın. Sık sık ellerinizi yıkayın” dedi.