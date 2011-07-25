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2011 TÜBİTAK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A)

25 Temmuz 2011 15:04

-2011 TÜBİTAK ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI ANKARA (A.A) - 25.07.2011 - 2011 yılı TÜBİTAK bilim, özel, hizmet ve teşvik ödülleri ile TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülünü kazananlar belirlendi. TÜBİTAK'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜBİTAK Bilim Kurulu tarafından bu yıl bir bilim ödülü, bir özel ödül ve 10 teşvik ödülü ile bir TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülü verilmesine karar verildi. 2011 yılında hizmet ödülü verilmedi. Türkiye'deki çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunmuş, hayattaki bilim insanlarına verilen bilim ödülü bu yıl 25 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bilim ödülü sahiplerine ayrıca ödül miktarı kadar araştırma desteği de veriliyor. Bilim ödülü eşdeğeri olarak oluşturulmuş özel ödül, yurt dışında yaptığı çalışmalarıyla bilime uluslararası düzeyde katkıda bulunmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Özel ödül, 2011 yılında 25 bin lira, altın plaket ve ödül beratından oluşuyor. Teşvik ödülü, Türkiye'deki çalışmalarıyla bilime gelecekte uluslararası düzeyde önemli katkılarda bulunabilecek niteliklere sahip olduğunu kanıtlamış, ödülün verildiği yılın ilk gününde 40 yaşını geçmemiş hayattaki bilim insanlarına veriliyor. Teşvik ödülünde bu yıl 10 bin lira, gümüş plaket ve ödül beratı yer alıyor. Yıllar itibarıyla fizik, kimya, biyoloji ve matematik alanlarında dönüşümlü olarak verilen TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülü, 2011 yılında fizik alanında verildi. TÜBİTAK-TWAS teşvik ödülü bu yıl  2 bin ABD Doları, gümüş plaket ve ödül beratından oluşuyor. Bu yıl ödül kazanan bilim insanları şöyle: ''Bilim Ödülü: Sosyal Bilimler, Prof. Dr. Çiğdem Kağıtçıbaşı Özel Ödül: Mühendislik Bilimleri, Prof. Dr. İlhan Fuat Akyıldız Teşvik ödülleri:  Temel Bilimler, Prof. Dr. Ali Murat Güler, Yrd. Doç. Dr. F. Ömer İlday, Doç. Dr. Amitav Sanyal, Doç. Dr. Nurettin Şahiner, Doç. Dr. Suna Timur Mühendislik Bilimleri, Prof. Dr. Hafzullah Aksoy, Doç. Dr. Hande Yaman Paternotte, Doç. Dr. Osman Sağdıç, Prof. Dr. Harun Sönmez Sosyal Bilimler, Doç. Dr. Refet S. Gürkaynak TÜBİTAK-TWAS Teşvik Ödülü: Doç. Dr. Kaan Güven

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