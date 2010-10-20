-''2011 TRT BELGESEL ÖDÜLLERİ''NİN TAKVİMİ BELLİ OLDU ANKARA (A.A) - 20.10.2010 - TRT'nin amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşup düşünce alışverişinde bulunacağı bir platform yaratmak amacıyla düzenlediği ''TRT Belgesel Ödülleri''ne başvurular, 28 Ocak 2011 tarihine kadar yapılabilecek. Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz yıl 40 farklı ülkeden 232 filmin katıldığı TRT Belgesel Ödülleri'ne bu yıl da katılımın yüksek olması bekleniyor. TRT Belgesel Ödülleri'ne katılmak isteyen yönetmenlerin başvurularını 28 Ocak tarihine kadar yapmaları gerekiyor. Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki ana kategoride gerçekleştirilen ''TRT Belgesel Ödülleri''nde, ön elemeyi geçen filmler, yönetmenleriyle birlikte 5-9 Mayıs 2011 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek TRT Belgesel Günleri'nde seyirciyle buluşacak. Etkinliğin finali olan 9 Mayısta yapılacak gala gecesinde ise ödüller sahiplerini bulacak. TRT'nin amatör ve profesyonel belgesel filmcileri desteklemek, çeşitli ülkelerden farklı ve yüksek nitelikli belgesel filmlerin seyirciyle buluşmasını sağlamak ve dünyanın her tarafından belgeselcilerin buluşup düşünce alışverişinde bulunacağı bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen TRT Belgesel Ödülleri kapsamında verilecek parasal ödüller şöyle: ''Ulusal Yarışma bölümü Amatör kategoride, En İyi Filme 15 bin TL ve 10 biner TL'lik iki ayrı özel ödül ile Seçici Kurulu Özel Ödül olarak 5 bin TL verilecek. Profesyonel kategoride En İyi Film ödülü 30 bin TL ve 20 biner TL'lik iki ayrı özel ödül ile Seçici Kurul Özel Ödül olarak 10 bin TL verilecek. Uluslararası Yarışma bölümünde ise En İyi Film 10 bin avro, 7 bin 500'er avroluk iki ayrı özel ödül ile Seçici Kurul Özel Ödül olarak 5 bin avro verilecek.'' Başvuruların ücretsiz olacağı TRT Belgesel Ödülleri'ne ilişkin ayıntılı bilgi ve formlara, ''www.trtbelgesel.com'' adresinden ulaşılabilecek.