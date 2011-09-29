-2011 ÖSYS Ek Yerleştirme Kılavuzu bugün yayımlanacak ANKARA (A.A) - 29.09.2011 - 2011 ÖSYS Ek Yerleştirme kontenjanları bugün ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanacak. Ek yerleştirme işlemleri, 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Adaylar, ilk kez bu yıl, en fazla 30 tercih yapabilecek. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu ek yerleştirme kontenjanlarını karara bağladı. Ek yerleştirme kılavuzu bugün adaylara ön bilgi amacıyla ÖSYM'nin ''http://www.osym.gov.tr'' internet adresinden yayımlanacak. Kılavuzda ilk yerleştirmede boş kalan, kayıt yaptırmayanlar nedeniyle boş olan ve yeni açılan programlar bulunacak. Ayrıca kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacak. İlk yerleştirmede bir programa yerleştirilmeyen adaylarla açık öğretimin kontenjansız programlarına yerleştirilen adaylar tercih yapabilecek. Adaylar, ilk kez bu yıl, en fazla 30 tercihte bulunabilecek. Adaylar tercihlerini başvuru merkezlerinden veya TC kimlik numarası ve şifreleriyle ÖSYM'nin internet adresinden bireysel olarak yapabilecek. Adayların başvuru merkezine Tercih Formunu doldurup gitmeleri gerekiyor. Bireysel olarak tercih yapacak adayların, tercihlerinin ÖSYM'ye bildirildiğini gösterir listeyi yazıcıdan almaları gerekiyor. Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, koşulları kendilerine uymayan programları tercih etmemeleri öneriliyor. Programların en düşük puanlarına dikkat edilmesi gerekiyor. Yeni açılan yükseköğretim programlarıyla merkezi yerleştirmede kontenjanı dolmayan ve en küçük puanı oluşmayan yükseköğretim programlarını, ilgili puanı hesaplanmış tüm adaylar tercih edebilecek. Özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirme için tercih yapabilecek. Sınavsız geçiş için başvuran, 2011-ÖSYS'de sınava girmek için başvurduğu halde sınava girmeyen veya sınava girerek, 140'ın altında YGS puanı alan meslek lisesi mezunları sadece kendi alanlarındaki yükseköğretim programlarını tercih edebilecek. Adaylara yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyeceğinden ÖSYM'den yapılan duyuruların takip edilmesi gerekiyor. Ek yerleştirme işlemleri, 3-6 Ekim tarihleri arasında yapılacak.