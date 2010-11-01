-2011 BÜTÇESİ PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONDA GÖRÜŞÜLÜYOR TBMM (A.A) - 01.11.2010 - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı'nın tümü üzerindeki görüşmeler başladı. Bütçe görüşmeleri üzerinde MHP Grubu adına söz alan Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, Hükümet tarafından 2011 bütçesine ''büyüme bütçesi'' denildiğini ifade ederek, ''Kastedilen herhalde hormonlu büyümedir. 2011 bütçesinin de bu kısır döngüyü kırmaya niyeti yoktur'' dedi. 2011'in seçim yılı olduğunu, ''Hükümetin bütün para musluklarını açmaya hazırlandığını'' öne süren Ayhan, ''cari açığın freninin boşaldığını'' söyledi. Ayhan, ''Türkiye, bu bütçe ile vizyonsuz ve stratejisiz bırakılmıştır'' diye konuştu. CHP İstanbul Milletvekili Mustafa Özyürek de cari açığın sıcak para ile finanse edildiğini, sıcak paranın ekonomide ''büyük bir kanamaya yol açtığını'' iddia etti. ''Kurun bu halini seyretmenin kendi vatandaşı yerine yabancıyı düşünmek anlamına geleceğini'' öne süren Özyürek, bütçede işsizlik ile mücadelede kapsamlı bir plan ya da projeye rastlamadıklarını söyledi. Özyürek, Yunanistan'ın karşılaştığı krizin temelinde kamufle edilen harcamaların yattığını da dile getirdi. Maliye Bakanı'nın ''halkın sağlığını düşünüyoruz'' diyerek alkollü içkilere zam yaptığını ifade eden Özyürek, ''Halkın sağlığını düşünüyorsanız ilaç fiyatlarını da indirin, halk kolayca ilaca ulaşsın. Et fiyatlarını indirin, halk doğru dürüst beslensin. Alkollü içkiyi de eroin noktasına indirdiniz. Dünyanın her yerinde sosyalleşmenin gereği olarak belli ölçüde alkol alınır'' görüşünü savundu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Halil Aydoğan, Özyürek'in bu sözleri üzerine, ''İçki almayan sosyal olmuyor mu?'' sorusunu yönelterek karşılık verdi. Özyürek, gazetecilerin bütçe toplantısından önce bu konudaki sorusu üzerine de, ''AKP zihniyeti açısından uygun zamlardır. İçki haram olduğuna göre buna zam yapmak onlar açısından çok doğru, haklı bir gerekçe gibi gösteriliyor. Ama büyük bir yanlışlık yapılıyor. Bunlar birebir zararlı şeyler değil. Sosyalleşmeyi sağlayan, insanlara belli ölçüde keyif veren şeyler. İsteyen içer, istemeyen içmez ama makul bir fiyatta da bunu tutmak lazım. Astronomik vergiler yükleyerek büyük bir haksızlık yapılıyor, bunu da doğru bulmuyorum'' diye konuştu. -''BİR KURUŞ PARA ALAMIYORUZ''- BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, hükümetin ''işsizlik kader'' dediğini, bu anlayışla soruna çözüm arayışının olamayacağını ifade etti. Ekonomi şeffaflaşmadan sağlıklı bütçe olamayacağını söyleyen Kaplan, ''Makarna, kömür dağıtarak 'sosyal bütçe yaptık' derseniz, herkes buna güler'' dedi. Vergi reformu yasasının ne zaman geleceğini soran Kaplan, ''Kenan Evren'in 12 Eylül Anayasasında bile grubu olan siyasi partiler hazine yardımı alıyordu. Seçime gidiyoruz ve biz bir kuruş para alamıyoruz. Bu nasıl adalet, eşitlik, vicdan?'' diye konuştu. Bütçenin ''seçim şekeri dağıtacak, seçime endekslenmiş bir bütçe'' olduğunu iddia eden Kaplan, bütçede askeri harcamalarla ilgili bilgi olmadığını söyledi. AK Parti Tokat Milletvekili Osman Demir, Türkiye'nin güven veren bir ülke olduğunu belirtti. Demir, ''Dışarıdan gelen paranın yatırım için gelmesini isterdik ama sıcak paranın gelmesi, kötü olduğunu anlamına gelmez. Gelmemesine göre çok daha iyidir'' diye konuştu. Türkiye'nin en büyük avantajının siyasi istikrar olduğunu dile getiren Demir, ''Siyasi istikrarı korumamız lazım. Bunu koruduğumuz müddetçe IMF ile anlaşma imzalamasanız bile yola devam edebiliyorsunuz. Bunu göstermiş olduk'' dedi. Demir, ''Türk lirasının değerlenmesi, ekonominin iyi olduğu anlamına gelir. Kötü ekonominin iyi parası olmaz'' görüşünü dile getirdi.