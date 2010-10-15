-2011 BÜTÇE BÜYÜKLÜĞÜ 312,5 MİLYAR LİRA ANKARA (A.A) - 15.10.2010 - Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı merkezi yönetim bütçesinin 312,5 milyar lira büyüklüğe sahip olduğunu açıkladı. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2011 yılı bütçesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, önümüzdeki yıl bütçe giderlerinin 312,5 milyar lira, bütçe gelirlerinin 279 milyar lira, bütçe açığının 33,5 milyar lira, faiz dışı fazlanın da 14 milyar lira olarak öngörüldüğünü bildirdi. Şimşek, gelecek yıl 232,2 milyar lira vergi geliri beklendiğini ifade etti. 2011 bütçesinde devlet memurları aylıklarının, Ocak ayında yüzde 4, Temmuz ayında da yüzde 4, denge tazminatının da 80 lira artırılmasının öngörüldüğünü dile getiren Şimşek, buna göre 2011 yılında ortalama devlet memuru aylığında yüzde 13,7 oranında artış yapılmış olacağını kaydetti. Devlet memurlarına eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğinin Ocak ve Temmuz aylarında 20'şer lira artırılacağı ifade eden Şimşek, aile yardımı ödeniğinin de bir yenilik olarak 2011'de sözleşmeli personele de verilmeye başlanacağını bildirdi.