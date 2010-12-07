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'2011 benim yılım olacak'

Rihanna İngiliz GQ dergisinin ocak sayısına konuştu: Çok aşığım, çok mutluyum, 2011'den umutluyum!

07 Aralık 2010 02:00

T24 -  Rihanna İngiliz GQ dergisinin ocak sayısına konuştu: Çok aşığım, çok mutluyum, 2011'den umutluyum!


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Ünlü şarkıcı Rihanna, GQ’nun 2011 ocak sayısına kapak oldu ve gelecek senenin onun yılı olacağına inandığını söyledi.


Chris Brown’la olan ilişkisinde çok yıprandığını anlatan Rihanna, “Gerçek aşkı buldum. Matt harika biri, çok mutluyum.” dedi. Basketbolcu sevgilisi Matt Kemp’le uyumlu bir birliktelikleri olduğunu açıklayan 22 yaşındaki şarkıcı, kendisine şiddet uygulayan eski sevgilisi R&B şarkıcısı Brown’ı kast ederek “Bazen aşık olunca olayları net göremiyorsunuz. Biraz uzaklaşıp dışardan bakmakta fayda var. Ben öyle yaptım” dedi.


Seksi görüntüsünün diğer kadınları rahatsız ettiğini düşündüğünü söyleyen Rihanna, “Kadınlar kendilerinden daha seksi birini etrafta görmeye tahammül edemez. En azından ben öyleyim. O yüzden beni kıskanan kadınları anlayışla karşılıyorum” dedi.


Hatalarını geçmişte bıraktığını anlatan Rihanna, “Unuttum, aklımdan sildim, rahatım” diye konuştu.



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