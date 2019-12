2010'un gişe canavarları

T24

Titanların Savaşı

Inception

Ejderhanı Nasıl Eğitirsin?

Centurion

Iron Man 2

Robin Hood

Oyuncak Hikayesi 3



Sex And The City 2

Pers Prensi: Zamanın Kumları

Şrek: Sonsuza Kadar Mutlu

Wall Street: Money Never Sleeps

A Takımı

The Expendables

The Twilight Saga: Eclipse

Avatar, 2009 yılında tüm rekorları adeta silip süpürdü. Kısa zamanda 'Avatar' kadar gişe başarısı yakalayabilecek bir film çıkması zor olsa da Daily Telegraph gazetesi 2010 yılında önemli gişe başarısı elde etmesi beklenen filmleri derledi.Listeye bakıldığında Holywood'un 2010 yılında da devam filmlerinden medet umduğu görülüyor. 'Oyuncak Hikayesi', 'Demir Adam', 'Şrek' ve 'Alacakaranlık' gibi yapımlarla birlikte 80'lerin unutulmaz televizyon dizisi 'A Takımı' ve efsanevi oyun 'Pers Prensi' de dikkat çekiyor.İşte, Daily Telegraph’ın 2010 gişe canavarları tahminleri:Nihai güç için süren mücadele, insanları krallara karşı ve kralları da tanrılara karşı kışkırtmaktadır. Diğer taraftan, tanrılar arasındaki savaşta dünyayı yok edebilecek güçtedir.Bir tanrı olarak doğmuş, ancak insan gibi yetiştirilmiş olan Perseus (Sam Worthington), ailesini yeraltı dünyasının kinci tanrısı Hades (Ralph Fiennes)'e karşı korumak konusunda çaresizdir. Kaybedecek hiçbirşeyi kalmayan Perseus, Zeus (Liam Neeson)'un güçlerini ele geçirebilecek ve dünyaya cehennemi yaşatabilecek Hades'e karşı, çok tehlikeli bir görevi yönetmeye gönüllü olur. Şeytanlarla ve korkunç canavarlarla olan savaşı kazanmanın tek yolu tanrı olarak güçlerini kabul etmek ve kendi kaderini çizmektir.Belli değil'Batman Başlıyor' ve 'Kara Şovalye’nin yönetmeni Christopher Nolan, listedeki en heyecan verici film 'Inception'da bu kez rüyaların ve düşüncelerin üstüne gidiyor.İnternetin şekil değiştirip rüyaları ve düşünceleri kontrol altına alabildiği bir dünyada kalan filmde Leonardo DiCaprio canlandırdığı karakter kapana kısıldığı dünyadan kurtulamaya çalışıyor.Belli değilCressida Cowell’ın kitabına dayanan ve iri yapılı Vikingler ve vahşi ejderhalerın efsanevi dünyasında geçen bir macera komedi. Hikaye, ejderhalarla savaşmanın yaşam biçimi olduğu Berk adasında yaşayan bir Vikingli delikanlının çevresinde geçer. Kabul töreni yaklaşmaktadır, bu onun kendini kabilesine ve babasına kanıtlamak için tek şansıdır. Ancak sonradan arkadaş olacağı yaralı bir ejderhayla karşılaşınca, tüm dünyası alt üst olur.23 Nisan 2010M.S. 117 yılında Romalıların İngiltere’yi işgali sırasında geçen film Quintus Dias adında bir adamın öyküsünü anlatıyor. General Virilus'un efsanevi 9. Lejyonuna katılan genç adam, Pict ırkını ve liderleri Gorlacon'ı yeryüzünden silmek için ordusuyla beraber kuzeye doğru gitmeye başlar.Belli değilYönetmen Jon Favreau ve Oscar’a aday gösterilen Robert Downey Jr’ı tekrar bir araya getiren “Iron Man 2”de, milyarder mucit Tony Stark’ın zırhlı süper kahraman Iron Man olduğu tüm dünya tarafından bilinmektedir. Teknolojisini orduyla paylaşması için hükümetten, basından ve halktan baskı gören Tony, bilginin yanlış ellere geçmesinden korktuğu için Iron Man zırhının sırrını açıklamak istemez. Yanında Pepper Potts ve James “Rhodey” Rhodes ile birlikte, Tony yeni ittifaklar kurar ve yeni büyük güçlerle yüzleşir.7 Mayıs 201013. yüzyıl İngiltere’sinde Robin Hood ve arkadaşları, yaşadıkları köydeki yozlaşmanın karşısına dikilmiş, krala karşı isyana kalkışarak güçler dengesini sonsuza kadar değiştirmişlerdi. Kimilerince hırsız, kimilerince kahraman olarak nitelenen bu mütevazi adam, kendi halkının özgürlük sembolü oldu.Kral Richard’ın ordusunda Fransızlara karşı hizmet verirken sadece kendi çıkarlarını düşünen Robin, Nottingham’a gittiğinde despot ruhlu şerifin baskısı ve ağır vergilerle inim inim inleyen bir kasabayla karşılaşır. Orada Lady Marion adlı dul bir kadına aşık olur. Ancak Lady Marion’ın, ormanlardan gelen bu adamın hareketleri ve kimliğiyle ilgili bazı kuşkuları vardır. Sevdiği kadının kalbini kazanmak ve kasabayı kurtarmak isteyen Robin, kendi yaşam tarzına uygun insanlardan bir çete kurar. Şerifin adaletsizliğini yok etmek için üst sınıftan işbirlikçileri teker teker avlamaya başlarlar.Robin ve adamları, hayatlarının en büyük macerasına yelken açarlar. Bu sıradışı kahramanlar ve müttefikleri, ülkeyi kanlı bir iç savaşın içine düşmekten kurtarıp İngiltere’ye bir kez daha zaferle döneceklerdir.14 Mayıs 2010Çok sevilen 'Oyuncak Hikayesi' filmlerinin yaratıcıları, yeniden oyuncak kutusunu açıp 'Oyuncak Hİikayesi 3' ile sinemaseverleri Woody, Buzz ve oyuncak karakterlerden oluşan sevimli çetenin dünyasına davet ediyor. Serinin üçüncü bölümünde Andy, üniversiteye gitmeye hazırlanmaktadır, sadık oyuncakları ise belirsiz gelecekleri yüzünden endişe içinde kalır.3 Eylül 20102008 yazının hit filmi “Sex and the City”nin devamı “Sex and the City 2”de, Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis ve Cynthia Nixon, dört iyi arkadaş rollerini tekrar üstlendiler. Tabii ki, bu kadınların erkekleri de tekrar aramıza dönüyorlar; Bu devam filminde Mr. Big rolünde Chris Noth, Steve rolünde David Eigenberg, Harry rolünde Evan Handler, Smith rolünde Jason Lewis, Anthony rolünde Mario Canton ve Stanford Blatch rolünde Willie Garson tekrar karşımızda olacaklar.Belli değilHaylaz bir prens olan Dastan, istemeden de olsa gizemli bir prensesle güç birliği yapar. Birlikte, zamanı tersine çevirebilen Zamanın Kumları 'nı açığa çıkarabilecek ve sahibinin dünyaya hükmetmesini sağlayabilecek olan eski bir hançeri korumak üzere karanlık güçlere karşı bir yarış içine girerler.'Köstebek', 'Dört Nikah Bir Cenaze' ve 'Harry Potter ve Ateş Kadehi'nden tanıdığımız Mike Newell'ın yönettiği Pers Prensi: Zamanın Kumları, Mayıs 2010'da sinemaseverlerle buluşacak.28 Mayıs 2010Kötü bir ejderhayla karşılaştıktan, güzel bir prensesi kurtardıktan ve Fiona'nın ailesinin krallığını kurtarmaktan sonra bir deve yapacak ne kalır?Eğer Şrek'seniz birden evcimen bir aile babası oluverirsiniz. Şrek eskiden olduğu gibi köylüleri korkutmak yerine, istemeyerek de olsa kazma küreğe imza atıyor.Bu devin kükremesine ne oldu? Kendini gerçek bir dev gibi hissettiği günleri özleyen Şrek, ağzı iyi laf yapan Rumpelstiltskin'e kanarak onunla bir anlaşma yapar. Şrek birden kendini Uzaklardaki Krallığın değişmiş,farklı bir versiyonu içinde bulur. Orada devler avlanmaktadır, Rumpelstiltskin kraldır ve Şrek ile Fiona hiç tanışmamıştır. Dostlarını kurtarmak, dünyasını yeniden kurmak ve gerçek aşkına yeniden kavuşmak artık Şrek'in elindedir.28 Mayıs 2010Dünya küresel bir ekonomik krizle çalkalanmaktadır. Genç bir Wall Street yatırımcısı kötü bir durumda kalmış eski bir Wall Street uzmanıyla iki aşamalı bir görev için anlaşır. Gelmekte gözüken finansal çöküş öncesi finansal çevreleri bundan haberdar etmek ve bu genç yatırımcının akıl hocasının ölümünden kimin sorumlu olduğunu bulmak..Belli değilJoe Carnahan’in yönettiği ve Liam Neeson, Sharlto Copley, Bradley Cooper, Quinton 'Rampage' Jackson ile Jessica Biel'ın oynadığı A Takımı, 23 Temmuz 2010′da vizyona girecek.Vietnam Savaşı'ndan sonra suçsuz yere askeri hapishaneye atılan dört asker hapisten kaçarak masum insanlara yardım eden paralı askerler olarak A Takımı'nı oluştururlar. Son yıllarda sık sık karşılaştığımız gibi bu filmde de Vietnam'ın yerini Ortadoğu alacak.The Expendables'ın yönetmenliğini de yapan Sylvester Stallone, filmde birbirinden ünlü isimlere yer veriyor ve aksiyon sinemasına adından çok söz ettirecek bir film bırakmayı hedefliyor.Ünlü aksiyon yıldızları; Jason Statham, Mickey Rourke, Arnold Schwarzenegger, Dolph Lundgren ve Jet Li'nin bir araya geleceği The Expendables birkaç paralı askerin Güney Amerika'da bir diktatörü devirme macerasını anlatıyor.Belli değilSerinin 3. filminde Bella ile Edward’ın ilişlikeri tekrar tehdit altında ve macera tüm hızlıyla devam ediyor.2 Temmuz 2010