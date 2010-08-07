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Yaşam

2010'UN EN İYİ MODELLERİ BELLİ OLDU İZMİR (A.A)

07 Ağustos 2010 13:07

-2010'UN EN İYİ MODELLERİ BELLİ OLDU İZMİR (A.A) - 07.08.2010 - İzmir'in Çeşme ilçesinde düzenlenen 2010 En İyi Model Yarışmasını erkeklerde Erhan Kocatürk, kadınlarda da Özge Güngörür kazandı. Kadın ve erkeklerde toplam 24 modelin dereceye girmek için mücadele verdiği 2010 En İyi Model Yarışmasında, katılımcılar Ertan Kayıtken'in hazırladığı ''Sil Baştan'' isimli kıyafetleri davetlilere tanıttı. Yarışmanın sunuculuğunu Serkan Şenalp ile Billur Kalkavan yaparken, jüri üyesi olan Fatih Ürek sevilen şarkılarını seslendirdi. Jüri başkanlığını ünlü modacı Ertan Kayıtken'in yaptığı yarışmada, Ayşe Hatun Önal, Öner Evez, Zeynep Tunuslu, Nihat Odabaşı, Ekin Türkmen, Selda Car ve Fatih Ürek en iyi modeli belirlemek için puan verdiler. Yarışmada kadınlarda Özge Güngörür birinci olurken, ikinciliği Melis Semerci, üçüncülüğü İlaydan Ejesit kazanırken, erkeklerdeyse sıralama Erhan Kocatürk, Doğuş Yazıcı ve Harun Kütükçüoğlu'ndan oluştu. ''En İyi Fotomodel'' kategorisinde Tuğçe Dişibeyaz ile Özgün Öztürk'ün birinci olduğu yarışmada, ''Geleceğin Mankeni'' kategorisinde Gizem Özincegedik ile Coşan Sürüm ödül kazanan isimler oldu. 

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