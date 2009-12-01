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2010'un en iddialı takvimleri

Tüm dünyada 2010 takvimleri raflarda yerini aldı. Bu takvimler arasında en çok ilgi göreni hiç kuşkusuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pirelli takvimi oldu.

01 Aralık 2009 02:00

Yeni yıla girmemize birkaç hafta kala tüm dünyada 2010 takvimleri raflarda yerini aldı.

 6 2010  takvimleri arasında en çok ilgi
göreni hiç kuşkusuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pirelli takvimi oldu. Ryan Air hosteslerinin hayır için soyunduğu takvim ise Pirelli'nin takvimi aratmadı. Gemma Atkinson ve Vikki Blows'un çarpıcı pozlarıyla hazırlanan takvimler de 2010'un iddialı takvimleri arasında... 

2010'un en seksi takvimleri (1) Vikki Blows

2010'un en seksi takvimleri (1) Gemma Atkinson

2010 Pirelli Takvimi

Ryanair hostesleri hayır için soyundu

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