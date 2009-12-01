2010'un en iddialı takvimleri

2010 takvimleri arasında en çok ilgigöreni hiç kuşkusuz, her yıl olduğu gibi bu yıl da Pirelli takvimi olduRyan Air hosteslerinin hayır için soyunduğu takvim ise Pirelli'nin takvimi aratmadı. Gemma Atkinson ve Vikki Blows'un çarpıcı pozlarıyla hazırlanan takvimler de 2010'un iddialı takvimleri arasında...