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Sağlık

2010’dan bu yana iki milyona yakın kişi sigarayı bırakmak için başvurdu

Sağlık Bakanlığı'nın “ALO 171 sigara bırakma danışma hattı" günlük 6-7 bin kişiye hizmet veriyor

14 Şubat 2017 02:17

Sağlık Bakanlığı, son yedi yılda 1 milyon 891 bin 170 kişinin sigarayı bırakmak için polikliniklere müracaat ettiğini açıkladı.

Bakanlığın verilerine göre, 2010 yılında uygulamaya giren “ALO 171 sigara bırakma danışma hattı" günlük ortalama 6-7 bin çağrıya karşılık veriyor. Hatta başvuran hastaların sigara kullanıp kullanmadığı, yıl içinde altı kez aranarak takip ediliyor.

Sigara bırakmak için polikliniklere 2009’da 35 bin, 2010’da 120 bin, 2011’de 235 bin 558, 2012’de 325 bin 134, 2013’te 212 bin 80, 2014’te 226 bin 383, 2015’te 340 bin 92 ve 2016’da 378 bin 612 kişi başvurdu.

Bu yılın ilk ayında ise başvuru sayısı 18 bin 311 olarak belirlenirken, yedi yılda toplam başvuran sayısı 1 milyon 891 bin 170.

 

 

 

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