2010’da İnternet’in en çok arananları

T24 - Google'ın her yıl düzenli olarak açıkladığı arama trendleri siyasi, ekonomik ve toplumsal çerçeveden yorumlanabilen sonuçlar ortaya çıkarıyor. Bu yıl da hiç beklenmedik kavramlar listenin tam tepesinde yer aldı.



Google Insights'ın sonuçlarına göre 2010 yılında dünya genelinde en çok Chatroulette, iPad ve Justin Bieber kelimeleri arandı.

Haberler kategorisinde en çok Haiti zirveye adını yazdırırken, Şili depremi, Lady Gaga ve iPhone 4 en çok aranan diğer kavramlar arasında yer alıyor. Aylarca dünya gündeminden inmeyen Meksika Körfezi'ndeki petrol sızıntısı da ilk 10'da bulunuyor.

Elektronik kategorisinde iPad başı çekiyor. Apple'ın bu ürününü yine bir başka Apple cihazı olan iPhone 4 izliyor. Nokia 5530, HTC EVO 4G ve Nokia N900 bu kategorinin diğer kavramları olarak listeleniyor.



En çok Facebook ve Fenerbahçe arandı

Google'da Türkiye'den en çok aranan ilk 10 anahtar kavram sırasıyla şöyle: Facebook, face, mynet, e okul, milliyet, oyun, sahibinden, youtube, hürriyet ve video.

Google'da haber kategorisinde Türkiye'den en çok aranan ilk 10 anahtar kavram ise şöyle: fenerbahçe, galatasaray, besiktas, trabzonspor, beşiktaş, bursaspor, dünya kupası, facebook, kurtlar vadisi, ramazan.



Seks ve pornografiye sansür

Facebook, 2010 yılında internette en çok aranan kavramların başında geldi. Facebook'u Youtube ve Ebay izledi. Berlin, Alman internet kullanıcısının en çok aradığı üçüncü kelime oldu.

İnternette aramanın yüzde 90'ının yapıldığı Google bu yıl en çok arananlar listesinde seks, erotik ve pornografi gibi kavramları dikkate almadı.

Google, yılın belli döneminde büyük ilgi gördükten sonra gündemden düşen Dünya Kupası 2010 gibi kavramları da listeye ekledi.



Almanya Lena'yı aradı

Almanya'da en çok aranan kişilerin başında Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinci olan Lena Meyer-Landrut geliyor.

Lena'yı tecavüz davasıyla haftalardır Alman kamuoyunun meşgul eden hava durumu sunucusu Jörg Kachelmann izliyor.

Alman internet kullanıcısının en çok kullandığı ikinci arama motoru Yahoo'da hava durumu, yol planı ve telefon rehberi aranıyor.

Microsoft'un arama motoru Bing'in ilk üç anahtar kavramı ise Facebook, Youtube ve Ebay oldu.