2010’da en ölümcül hastalık kanser olacak

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Uluslararası Kanser Araştırmaları Kurumu tarafından hazırlanan bir raporda, kanser vakaları ve ölümlerindeki artış eğiliminin sürmesi durumunda 2030 yılında kanser vakaları ve ölümlerindeki artışın şimdikinin iki katını aşacağı belirtildi.Gelişmekte olan ülkelerde sigara kullanımının artmasının bu büyük değişimde etkili olduğu bildirilen raporda, Çin ve Hindistan gibi gelişmekte olan ülkelerde sigara içenlerin sayısının dünyada sigara içenlerinin yüzde 40'ını oluşturduğuna işaret edildi.Kanseri daha iyi teşhis etme ve bulaşıcı hastalık vakalarının azalmasının, kanserin en öldürücü hastalık sıralamasında birinci sıraya oturmasının en önemli nedeni olduğu ifade edilen raporda, kanser vakalarının dünyada istikrarlı olarak arttığı ve bu yılın sonunda 12 milyona yükselmesinin beklendiği kaydedildi. DSÖ, bu yıl kanserden ölenlerin sayısının ise 7 milyonu bulacağını bildirdi.Raporda, Çin, Hindistan ve Rusya'daki daha yüksek oranlarla birlikte, kanser vakaları ve ölümlerinde her yıl yüzde 1'lik artışın, 2030 yılında kanser vakalarını 27 milyona, ölümlerini ise 17 milyona çıkaracağı kaydedildi.