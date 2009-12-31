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Yaşam

2010'a ilk 'merhaba' Yeni Zellanda'dan

Türkiye geceyarısını bekleyedursun bazı ülkeler 2009'u uğurlamaya başladı bile... İlk görüntüler Yeni Zelanda'dan geldi.

31 Aralık 2009 02:00

T24 - Türkiye geceyarısını bekleyedursun bazı ülkeler 2009'u uğurlamaya başladı bile... İlk görüntüler Yeni Zelanda'dan geldi.

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da yeni yıla girildi.

Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra Avustralya'da yeni yıla girecek. Yeni yıl kutlamaları için bu yıl da her zamanki gibi Sidney'in sembollerinden "Liman Köprüsü" ışıklandırıldı.

Türkiye ile aynı saatlerde yeni yıla girecek ülkeler arasında Güney Afrika, Ukrayna, İsrail, Filistin, Lübnan ve Yunanistan bulunuyor.

Almanya Türkiye'den bir saat, İngiltere iki saat, ABD ise 7 saat sonra yeni yıla merhaba diyecek.

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