2010'a ilk 'merhaba' Yeni Zellanda'dan

T24 -

Yeni Zelanda'nın en büyük şehri Auckland'da yeni yıla girildi.Yeni Zelanda'dan 2 saat sonra Avustralya'da yeni yıla girecek. Yeni yıl kutlamaları için bu yıl da her zamanki gibi Sidney'in sembollerinden "Liman Köprüsü" ışıklandırıldı.Türkiye ile aynı saatlerde yeni yıla girecek ülkeler arasında Güney Afrika, Ukrayna, İsrail, Filistin, Lübnan ve Yunanistan bulunuyor.Almanya Türkiye'den bir saat, İngiltere iki saat, ABD ise 7 saat sonra yeni yıla merhaba diyecek.