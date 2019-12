2010 yılında trafik kazalarında 4 bin 41 kişi öldü!

T24

Emniyet Genel Müdür Yardımcısı ve Trafik Hizmetleri Başkanı Osman Karakuş, kazaların niteliğinin değiştiğini belirtti. Milliyet gazetesinde yer alan haber şöyle:Bursa’daki kaza kış şartlarından kaynaklanıyor, buzlanma ve sisten dolayı kaza yaşandı. Bunu önlemeyezsiniz. Ancak, gecen pazar bir ilk yaşandı. Pazar gecesi 24.00’den Pazartesi gecesi 24.00’e kadar Türkiye genelinde ölümlü kaza olmadı. Geçen yıl içinde bu rakamı bire kadar indirdik ama sıfır hiç olmamıştı. Ama bundan sonra Bursa’da göle uçma olayı yaşandı. Bu kaza kadın şoförün acemiliğindendir. Karşılıklı çarpışma değil. Yollar iyileşti, bölünmüş yollar yapıldı. Ama bakıyoruz ki; yayaya çarpma, aşırı hızdan devrilme ve tek taraflı kazalar (yoldan çıkıp uçma) yaşanıyor. Kazaların yüzde 90’ı tek taraflı olmaya başladı. İnsanlar, kendilerini rahat olları kullanabilir hissedince rahat araç kullanımı doğuyor. Birazda yol ve trafik duruma göre şartları kaçırıyorlar, kazalar yaşanıyor.Denetimleri çoğaltarak devam ediyoruz. İnsanların başına polis dikme olamayacağına göre, dünyanın uyguladığı elektronik denetim sistemi gereklidir. Bu neticeye ulaşan bir projedir. Elektronik denetim sistemleriyle insanlar her yerde ve her zaman denetlendiklerini hissettikleri anda kurallara uyacaklardır. Eğitim, çok zor ve uzun vadeli bir iştir. Bu treni kaçıranlar için konuşuyorum, tren kaçmışsa elektronik sistem hakim olacak. Trafik kurallarına uymak insanların beyinlere işlemiş olacak. Bunlar yapılırsa sonuç mutlaka iyi olacaktır. Kısa vadede, mevcut sistemle götürüyoruz. 23 bin trafik polisiyle her 30-40 kilometreye düşen ekipler var. Şehir içinde ise MOBESE sistemi tam işlediği taktirde etkili olacaktır.Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği Genel Başkanı Hitay Güner, istatistiklere girmeyen, son 2 yıldır sürücülerin kendi aralarında anlaştığı maddi hasarlı kazalar da eklendiğinde, Türkiye’de her yıl yaklaşık 1 milyon trafik kazası meydana geldiğini söyledi. Güner “Kaza mahallinde ölenlerin yanında, hastaneye yaralı olarak kaldırılan ve orada hayatını kaybeden ama istatistiklerde ‘yaralı’ olarak geçenleri de eklersek, ölüm sayısı 10 bini buluyor. Seneden seneye değişse de yaralı sayısı ise 200 bine yaklaşmakta” dedi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün her yıl kaza istatistiklerini yayınladığını ve 25-30 kaza nedeni sıralandığını hatırlatan Güner “Ama bunlardan dördü olan ‘hız limitine uymama’, ‘hatalı sollama’, ‘öndeki aracı yakın takip’ ile ‘alkollü, yorgun ve uykusuz araç kullanmak’ kazaların başlıca nedenleri olarak öne çıkıyor” diye konuştu.Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın: Trafik kazaları artış eğiliminde. Bayramlarda ve tatillerde kazalar yüzde 40-50 oranında artıyor. Kazaya yol da neden olabilir ancak sürücü faktörü daha önemli. Sürücülerin hız sınırına riayet etmemesi, yola yorgun çıkmasın, ticari araç kullananların gideceği yere bir an önce gitme eğilimi kazaların baş sebepleri. Yol işaretlemelerinde sorun yok. Duble yollar yapıldı. Ne hikmetse trafik kazaları engellenemiyor. Hız sınırları artırıldı ancak kural ihlal eden 90 kilometreyle giderken de, 100’le giderken de eder.2010’da ülke genelinde 4 bin 41 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 211 bin 34 kişi yaralandı. Polis ve jandarma bölgesindeki trafik kazalarında 2009’da 4 bin 300, 2008’de 4 bin 236, 2007’de 5 bin 7, 2006’da 4 bin 633, 2005’te 4 bin 505 kişi yaşamını yitirdi. Trafik kazalarının nedenleri sırasıyla şöyle:“Araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, Kavşak, geçit veya kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, Dönüş kurallarına uymamak, Takip mesafesine uymamak, Şerit ihlali yapmak, Aşırı hız yapmak, Alkollü araç kullanmak.”- Araçların muayene süresini geçirmek: 66 TL.- Sürücü belgesiz araç kullanmak: 290 TL- Kırmızı ışık kuralına uymamak: 140 TL .- Alkollü araç kullanmak: 1’incide 590 TL ve 6 ay ehliyete el koyma, 2’ncide 739 TL ve 2 yıl ehliyetine el koyma, 3’üncüde1185 TL ve 5 yıl ehliyete el koyma, 6 aydan az olmamak kaydıyla hapis cezası.- Uyuşturucu madde alarak araç kullanmak: 1185 TL ve 6 ay hapis cezası, süresiz olarak ehliyete el koyma.- Hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a (Otuz dahil) kadar aşmak: 140 TL.- Şerit ihlali - 66 TLı.- Otobüs, tramvay ve taksi duraklarında duraklamak, park etmek: 66 TL.- Park ihlali: 66 TL.- Özürlülerin kullandığı araçların park alanlarına park etmek: 132 TL.- Taşıma sınırı üstünde yolcu almak: 53 TL.- Tehlikeli ve zararlı maddeleri gerekli izin ve tedbirleri almadan taşımak: 269 TL ve trafikten men.- Karşıdan karşıya geçişlerde yayaların işaretlere uymaması: 66 TL.- Ses, müzik, görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak: 66 TL. ve cihazların araçtan söktürülmesi.- Seyir halindeyken cep ve araç telefonu kullanmak: 66 TL.- Emniyet kemeri bulundurmamak ve kullanmamak: 66 TL para cezası.- Kasksız motosiklet kullanmak. 66 TL.- Kaza mahalini terk etmek ve güvenlik tedbirlerini almamak: 140 TL.Belçika: Trafik cezaları 4 dereceye ayrılıyor, en ağır cezalar insan hayatını tehlikeye atma ve fiziksel zarar verince uygulanıyor. Bu durumda yol açılan zarara bağlı olarak sürücüye 220 ila 2750 euro para cezası ile 8 gün-ile 5 yıl arasında trafikten men cezası veriliyor.Danimarka: Trafik cezaları kişinin yıllık gelir seviyesine göre belirleniyor.5 yıl içerisinde 3 puan kaybeden sürücünün tekrar ehliyet sınavına girmesi gerekiyor.Norveç: 3 yılda 8 puan kaybeden sürücünün ehliyetine 6 ay el konuluyor. Hız limitini aşmak ya da kırmızı ışıkta geçmenin para cezasının yanı sıra 2 puan düşülmesine neden oluyor.: Hız limiti aşımında şehiriçi ya da şehirler arası ayrımı yapılmıyor. 25 km/saate aşımına kadar 74 sterlin (160 TL) para cezası verilirken, 3 puan düşülüyor.Hız limitinin 10 km/saat aşılması durumunda 143 euro (310 TL) ceza uygulanırken, 11 km/saat ila 20 km/saatlik hız sınırı aşımları için 573 euro (1200 TL) ceza veriliyor.10 km/saat’den itibaren 50 euro (108 TL) artı her ekstra kilometre için şehir içinde 10, diğer yollarda 5 euro (10 TL) ceza uygulanıyor.Trafikte hız limitinin 30 km/saat aşılması ile 135 (292 TL) euro para cezasının yanı sıra, ehliyetten 3 puan düşülüyor. Ayrıca 3 yıl araç kullanmama cezası veriliyor. Trafikte en ağır cezalardan biri de araba arasında 2 saniyelik mesafe bırakmamak. Bu mesafeyi korumayan araç sürücülerine 135 ila 750 euro (292-1600 TL) arasında para cezası veriliyor.Trafik ışıklarını ihlal ederek, herhangi bir zarara yol açıldığında 360 euro (780 TL)para cezası verilirken, 1 yıl boyunca sürücü trafikten men ediliyor ve 4 puanı düşülüyor.