2010 yılında katsayı olmayacak

YÖK, imam hatip lisesi mezunları başta olmak üzere meslek liselilerin üniversiteye girişlerini zorlaştıran farklı katsayı uygulamasını değiştirmek için toplanıyor. Yeni sistem ile başta imam hatip lisesi mezunları olmak üzere meslek liseliler, alan sınırlaması ve katsayı engeline takılmadan istediği bölüme girebilecek.



İşte 2010'da uygulanacak yeni sistemin ayrıntıları:



Yeni sisteme göre iki aşamalı sınav yapılacak. İlk sınavdaki barajı geçen öğrenciler bitirdikleri lisenin türüne, mezun oldukları alana bakılmadan gitmek istedikleri bölümün istediği puan türüne göre matematik, Türkçe, fen, sosyal ve yabancı dilden oluşan 5 sınavdan birine girecek. Sayısal ağırlıklı lise türünden mezun olan öğrencinin hukuk fakültesini tercihinde veya imam hatipli bir öğrencinin mühendislik fakültesini tercihinde girdiği sınavlarda aldığı puanlar dışında bir sınırlama olmayacak. Üniversitelerin belirlediği puan türlerinde belli bir başarıyı yakalayan öğrenci aldığı puanla istediği bölüme gidebilecek. Yeni sistem de yasal zorunluluk olan ortaöğretim başarı puanı da öğrencinin ikinci aşama sınavlarında aldığı puanlar eklenecek.



Ancak 2009 yılında yapılacak değişiklik ile katkı oranı aşağı çekilen bu puan, farklı katsayı uygulaması da kalkacağı için öğrenciler için bir sorun yaratmayacak.

