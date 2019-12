2010 yılında 2010 çeşit yemek

T24- Devlet Bakanı Hayati Yazıcı, Türkiye'nin artık kabuğuna sığmadığını belirterek, ''Türkiye, her yönüyle, her faaliyetiyle, her etkinliğiyle küresel bir güç'' dedi.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle, Tüm Restoranlar, Lokantalar ve Tedarikçiler Derneği (TÜRES) tarafından düzenlenen ''2010 Yılında 2010 Çeşit Lezzet Festivali'', Feshane Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı.



Festivalin açılışında konuşan Yazıcı, etkinliğin çok göz kamaştırıcı olduğunu söyledi. Yazıcı, festivalde Türkiye'nin her yöresinden herkesin damak tadına uygun yemek çeşitlerinin bir karnaval halinde sergilendiğini belirterek, etkinlik kapsamında aşçıların yaptığı geleneksel yemeklerin bir kitap halinde derlenmesinin, Türkiye'nin yemek kültürü dolayısıyla da Türk turizmi açısından önemli olduğunu ifade etti.



Yazıcı, ''Türkiye artık kabuğuna sığmıyor. Türkiye, her yönüyle, her faaliyetiyle, her etkinliğiyle küresel bir güç. Türkiye, el attığı her alanda aktör durumunda'' diye konuştu.



İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti etkinlikleri kapsamında Türkiye'de özellikle İstanbul'da neredeyse her gün bir ilçede birden fazla etkinlik yapıldığını dile getiren Yazıcı, Türkiye'nin tanıtımının Avrupa Birliği üyesi ülkelerde de etkin bir şekilde sürdürüldüğünü kaydetti.



Yazıcı, Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın ve geçmiş tarihinin hakkını verdiğini vurgulayarak, bundan büyük gurur duyduklarını ve ulaştıkları bu sonuca her vatandaşın katkısının olduğunu söyledi.



Bakan Yazıcı, ''Türkiye'nin önü açık. Türkiye, hem çevresi, hem de dünyada içinde bulunduğu kuruluşlar nezdinde bu etkinliğini daha da arttırmak suretiyle sürdürme noktasında kararlı'' diye konuştu.



TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl de dünyada ilk kez 2010 çeşit yemeğin bir arada sunulduğunu söyledi.



Bu etkinlikle Türk mutfağının, dünyanın en iyi mutfaklarından biri olduğunu göstermek istediklerini belirten Bingöl, ''İnşallah 2011'de, 2011 çeşit yemek ile Sultanahmet Meydanı'nda olacağız'' dedi.



Bu festivalin Türk gastronomi turizmi için bir sıçrama tahtası olduğunu ifade eden Bingöl, Türk Mutfağı Kongresi ile de milyonlarca insanın Türk mutfağının lezzetlerini tatmak için Türkiye'ye geleceğini söyledi.



Devlet Bakanı Yazıcı, açılış öncesinde festival alanındaki standları gezdi. Eline eldiven takan Yazıcı, büryan keserek festivalde kendisine eşlik edenlere ikram etti. Bazı yemeklerin tadına da bakan Yazıcı, ayrıca helva da dövdü.



2010 çeşit yemek

Türk ve Osmanlı mutfak kültürlerinin yeni nesillere aktarılmasına katkı sağlaması amaçlanan festivalde, katılımcılara üzümlü tarçınlı pilavdan imam bayıldıya, hünkar beğendiden patlıcan kebaba, pazı kavurmasından kara lahana çorbasına, sucuklu barbunyadan vejeteryan türlüye, susam tatlısından bademli kayısı tatlısına kadar, 2010 çeşit yemek sunuldu.



Yemeklerin birçoğu, katılımcı firmalar tarafından festival alanına hazır olarak getirildi. Mantı, tantuni, İzmir lokma, Tekirdağ köftesi ve döner gibi lezzetler ise festival alanında yapıldı.



Festival menüsü, katılımcı firmaların önerilerini TÜRES'e sunmalarının ardından oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek, son şekline getirildi.