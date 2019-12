2010 Yay burcu tahmini

YAY (23 Kasım- 21 Aralık)

Sevgili Yay burçları, yüzyıllardır insanlar kendi duyguları ile doğa olayları arasındaki paralleliği farkediyor ve bunları sembolik olarak bir şekilde ifade ediyor yada bunları sembolik olarak dışarı yansıtıyor. Şu anda da astrologlar dünyadaki önemli olaylar ile sadece birer sembol olan gökyüzü olayları arasındaki ilişkiyi gelecek nesillere aktarmak için gözlemlemektedir. Gelişen bilim ile evren hakında öğrendiklerimiz artarken, değişen psikolojimizin yeni sembolleri bu yeni bulunan gözyüzü cisimlerine yansıyacaktır. Bu döngü her zaman devam edecek fakat sembollere yansıtılan anlamlar yaşadığımız zaman kesiti içinde değişecektir. Miras aldığımız ve halen gözlemlemekte olduğumuz bu sembollere bakarak, 2010 yılındaki yoğun gökyüzü aktiviteleri her burca olduğu gibi Yay burcuna da oldukça fazla enerji verecektir diyebiliriz.Kökten değişimin, doğumların ve bitişlerin sembolü Plüton 2010 yılı boyunca Oğlak burcunun 2 ila 5 dereceleri arasında hareket ediyor olacak. Bu durum Yay burçları için en azından artık miyadını tamamlamış konularda değişimi biraz daha ciddi olarak düşünmelerine sebep olabilir. Hayatınızın işe yaramayan alanlarını değiştirmek eskiden uzak gibi görünürken artık giderek bu günün yaklaştığını siz de hissediyor olmalısınız.Hayallerin, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün ise Kova burcunun son derecelerinde ilerliyor olacak. Bu sembolün sizin için anlamı artan içgüdülerdir. Bu içinizden gelen sesleri dinlemediğiniz zaman sıkıntıya düştüğünüze şahit olmuş olabilirsiniz. 2010 yılında bu içgüdü artışını en çok burcunuzun son 10 gününde doğmuş olanlar hissedecektir. Gelecek Aralık ayında Mars ve Neptün etkileşim içine girince sizde kendinizi ruhani, felsefi olarak geliştirecek bir arayış içine girebilirsiniz. Kimileri dans veya meditasyon dersi alabilir, kimileri egzotik yerlere giderek bu arayışı tatmin etmek isteyebilir. Kendi ruhunuzun bu yönünü en iyi ne tatmin eder bunu ancak siz bilebilirsiniz.Yüksek teknolojinin, ani değişimlerin sembolü Uranüs bu sene 23 derece Balık burcu ile 0 derece Koç burcu arasında ilerleyecek. Bir gezegenin burç değiştirmesi kuvvetli bir semboldür, hayatınızın bu sembolize edilen alanında hareketlenme olur. Uranüs’ün Balık burcunda olması sizin için yıkıcı bir enerjidir. Son bir iki senedir bir şeyin hayatınıza girip veya bir ani haberle o güne kadar yapılan bütün planlarınızın altüst olduğuna şahit olmuş ve bu sayede belkide yolunuzu değiştirmiş olabilirsiniz. Yay burçları bu tür denge bozulmasını yada yoldan çıkmayı sakinlik ve metanetle karşılayabilecek bir burçtur. Belki bu gelişmelerden hoşlanmış veya sonucunu kendi lehinize çevirmiş bile olabilirsiniz. İki sene öncesine bakıp hayatınızın özellikle kariyer veya ev-aile konularını ilgilendiren alanında farklı yerlerde olduğunuzu muhtemelen göreceksiniz. Bu enerji en kuvvetli olarak kendi doğum haritanızdaki Güneş’in açısı ile Uranüs’ün iletişim halinde olduğu zaman hissedilebilir. Dolayısıyla eğer Yay burcunun son günlerinde doğduysanız 2010 yılı bu değişimi size bu sene getirecektir. Koç burcundaki Uranüs’te sizin için ani bir gelişme anlamına gelebilir ancak bu sefer değişimlerin üstesinden gelmek sizin için zor olmayacaktır, bunlar hayatınıza daha nazik olarak girer. Uranüs, Koç burcuna 27 Mayıs’ta giriyor, Ağustos 13’te ise tekrar Balık burcuna geçiyor.2008 yılı sonlarından itibaren herbirimizin hayatını bir şekilde etkileyen Satürn-Uranüs karşıt açısı bu sene de getireceği ikilemler ile kafamızı karıştıracak. Bu etki altında hayatımıza yeni bir sistemi kendi doğamızı veya düzenimizi çok fazla etki etmeyecek şekilde yerleştirmeye çalışırız. En yoğun olarak Nisan ve Temmuz sonunda hissedilebilecek bu enerji ile bu sene de doğum tarihinize göre hayatınızın kuvvetli bağlarından birini koparma ihtimaliniz var. Satürn-Uranüs, Terazi-Koç aksında iken arkadaşlarınızla ilişkilerinizi etkileyebilir. Uranüs’ün hayatınıza getireceği bir diğer ivme ise Jüpiter ile Haziran ayı başında yapacağı etkileşim ile gerçekleşebilir. Bu günlerde şansınızı zorlamak isteyebilir ve seçtiğiniz yolun doğru olduğuna inanabilirsiniz. Bu enerji Eylül ortası daha da kuvvetlenecektir. Mars ve Uranüs arasındaki Haziran sonunda gerçekleşecek açı ise daha yıkıcıdır. Belki de bunun sebebi çevrenizdeki aklı havada bir kaç kişidir. Mars, Aralık ayında burcunuza geçerek Uranüs ile bir kontak daha kuracak, belkide bugünler arabanızı iyice kontrol ettirmek veya hayatınızı meşgul eden bazı konularda alternatiflerinizin mantıklı olup olmadığını gözden geçirmeniz gerekiyor.Dünyevi derslerin öğretmeni Satürn ise 2010 yılında 27 derece Başak ile 16 derece Terazi arasında gidip gelecek. Yıla Satürn Terazi burcunda başlayacak ve Nisan ayı başında Başak burcuna gerileyecek ve tekrar Terazi burcuna 21 Haziran’da geri dönecek. Başak burcundaki Satürn siz Yay burçları için ideal bir konum değildir. Derslerini kariyer ve dış dünyadaki imajınız alanında verir. Eski projelerdeki yanlışlarlar, yeni projelerin bir türlü ilerlememesi gibi sorunlar devamlı ayağınıza dolaşır ve Satürn bu sayede size düzen ve disiplini öğretmeye çalışır. Yay burçlarının hiç hoşlanmayacağı şekilde hayat sıkıcı ve yavaş gözükür. Terazi burcundaki Satürn ise daha az talepkardır. Biraz daha fazla çalışarak bütün gerekenlerin halledilebileceği hissi içinizde olabilir.Mayıs sonundaki Jüpiter-Satürn açısı isteklerinizle çelişebilecek bir durumu karşınıza çıkartabilir. Siz yeni bir şey denemek için çabalarken, kapıların size kapandığı hissine kapılabilirsiniz. Ancak eğer kararlıysanız ve yeterince çalışmayı göze aldıysanız bu hedefe ulaşabilirsiniz. Bu sembol sadece istediğiniz lokmanın ağzınıza havadan gelmeyeceğini anlamanızı ister. Olumlu olarak bu etki motivasyonunuzu arttırır. Aynı etkinin daha hafif oluşumu Ağustos ortasında da gerçekleşecektir. Burcunuzdaki Mars, Kasım ortası Satürn ile iletişime geçecek ve zor bir görevin üstesinden gelmeniz için gerekli olan enerjiyi size verecektir.Genişlemenin sembolü Jüpiter de 2010 yılında oldukça hareketli olacak. Yeni yıla 26 derece Kova burcunda başlayacak olan Jüpiter, 17 Ocak’ta Balık burcuna ve oradan 6 Haziran’da Koç burcuna geçip, tekrar yaz sonundan yıl sonuna kadar Balık burcuna kalacak. Bunun sizin için anlamı hayatınızın değişik alanların da oldukça olumlu enerji artışı olacağıdır. Tam umutlarınızı bir konuda kaybetmişken, yeniden hedeflerinize doğru gereken inancı ve ilhamı içinizde hissedebilirsiniz. Bu etki aynı zamanda fazla kendine güven ve optimizm de yaratabilir, bu yüzden her zaman temkinli olmakta fayda var. Jüpiter, Kova burcunda iken iletişim dünyanızı, yakınlarınız ve çevrenizle olan ilişkilerinize bolluk getirir, Balık burcu, Yay burçlarının ev ve aile sektörüdür burada bir genişlemeyi ve ferahlığı gözlemleyebilirsiniz, Koç burcu ise çocuklar, hobiler ve aşk hayatınızdır. Bu alanlarda Jüpiter varken az eforla olumlu sonuçlara ulaşılır, kötü zannettiğiniz durumlardan bile kazançla çıkabilme şansı vardır.Ağustos başındaki Mars-Jüpiter etkileşimi gerçekten istediğiniz bir konuda size bir fırsat çıkabileceğinin sembolüdür. Bu konuda muhtemelen oldukça ayak diretmiş veya fazla düşünmüş olmalısınız. Belki bu sayede sonuca doğru gereken ivmeyi alabilirsiniz. Kasım sonunda burcunuzdaki Mars ile yine karşılaşacak olan Jüpiter size acele kararlar aldırabilir bu yüzden kendi freninize basmayı hatırlamaya çalışın.Mars, 28 Ekim den 7 Aralığa kadar burcunuzda olacak , bu genelde artan enerjinin sembolüdür. Kendinizi daha isteklerinize odaklanmış ve başarılı hissedebilirsiniz. Çok güzel bir yıl olcağa benziyor, tadını çıkartmanız dileği ile.