2010 Terazi burcu tahmini

Terazi (24 Eylül-23 Ekim)





MÖ 1190 civarı Babilliler, güneş, Terazi yıldız grubuna girince (22 Eylül) yaşanan gece ve gündüz eşitliğini dengenin sembolü olarak yorumlamışlar. Bu sembol 1500 yıl sonra Yunanlılar tarafından unutulunca Terazi burcunun başlangıcı 24 Eylül’e kaymış. Bu dönem yıldız grubunun iki ucu orta noktadan eşit aralıkta uzaklaşır ve orta nokta değişmeyen merkezin sembolüdür, diğer bir değişle adaletin arketipidir. Baharın başlangıcı olan Koç burcunun mottosu “Ben” adeta 180 derece ters anlamla Terazi burcunda “Ben Olmayan” a dönüşür.





Şimdiden uyarmakta fayda var, burcunuzun sembolü olan bu dengeyi belkide 2010 yılındaki bazı etkiler bir ölçüde sarsabilir. Çünkü öncü bir burç olan Terazi, bu sene hem kendi burcundaki hem de diğer öncü burçlardaki hareketlenmeden etkileneceğe benziyor. Öncü burçlar, mevsimlerin başlangıcı olan burçlardır. Bunlardan biri olan Oğlak burcuna Plüton’ün 2008 yılı sonunda geçmesi ile zaten bazı değişimlerin ilk sinyalini almış olamalısınız. Kökten değişimlerin, doğum ve ölümün sembolü Plüton bu sene Oğlak burcunun 2 ila 5 derecelerinde ilerlemeye devam ediyor. Bu etki Terazi burçları için kişisel anlamda ev ve aile hayatını ilgilendiren konularda dönüşüm yada kökten değişim anlamına gelebilir. Özellikle burcunuzun ilk günlerinde doğanlar geçtiğimiz yıl boyunca karşılarına çıkan bazı ciddi olaylar veya sinirlerini bozacak kişiler yüzünden bir tür değişimin ilk adımını atmış olabilir. Bu sene de hayatlarının bazı alanlarında bazı bitişlerin ve yeni bir sayfa açışın sırası Terazi burcunun ilk on gününde doğmuş olanlarda.





2009 yılının Ekim ayında burcunuza giren Satürn, Ocak ve Ağustos aylarında Plüton’a sert açı yapınca ev ve aileyi ilgilendiren konularda bir karar alıp, bunun arkasında durmanız gerekebilir. Bu kararı alırken sizin için neyin önemli olduğunu ve üzerinizde baskı yaratan konulara veya kişilere bir başka gözden de bakıp bakamayacağınızı anlamanız gerekir. Temmuz sonu ve Ağustos başı bu sefer Jüpiter’den sert etki alan Plüton ile belki de hayatınızda ciddi değişiklikler yapabilecek enerjiyi içinizde bulacaksınız. Bu sembolün anlamı cesaret ve azimdir. Diğer etkilerle özellikle Ağustos ayı bu konuda oldukça yoğun geçebilir. Bugünler hakkınızı korumak ve isteklerinizi elde etmek için var gücünüzle savaşabilirsiniz.





Hayal dünyamızın, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün, Kova burcundaki uzun yolculuğuna devam ediyor. Bu transit sizin için uyumlu ve olumlu olabilecek bir etkidir. Yaratıcılığınızı arttırabilecek bu etkiden 2010 yılında en çok burcunuzun son 10 gününde doğanlar yararlanacaktır. Haziran, Eylül ve Aralık aylarındaki Mars-Neptün açıları ise hayallerinizi ve ideallerinizi gerçekleştirmek için daha fazla effor sarfedeceğinizi sembolize ediyor.





Ani değişimlerin, alışılmadık kararların ve teknolojinin sembolü Uranüs 2010 yılına burç değiştiren gezegenlerden biri olacaktır. Yeni yıla Balık burcunda başlayıp, 27 Mayıs’ta Koç burcuna geçip, 13 Ağustos’ta tekrar Balık burcuna geri dönecek olan bu sembol son yıllarda Balık burcundayken iş ortamınızda, günlük işlerinizde veya sağlığınız ile ilgili konularda ufak tefek değişiklikler getirmiş olabilir. Ancak Koç burcundaki Uranüs sembolü sizin için önemlidir, bu dönemde hayatınızda önemli değişimlerin olması çok büyük bir ihtimaldir. Hayatınızdan insanlar çıkabilir, evinizi, oturduğunuz şehri, işinizi, ilişkilerinizi değiştirebilirsiniz. Bu heyecanlı ve maceralı dönemin bu yıl ilk sinyallerini yaz aylarında alıyor olacaksınız.





Haziran ayındaki Jüpiter ve Uranüs’ün birleşmesi belkide hayatınızı etkileyecek bu değişimin ilk başlangıç noktası olabilir. Temmuz ayında ise sizi kuşkuya düşürecek, geri adım attıracak etkiler olabilir. Bu tür bir kafa karışıklığının çözümü hayatınızın bir çok alanına hitap edecek çözümler yaratıp yada bir orta yol bulmaktır ancak ne olursa olsun değişimden vazgeçmemelisiniz. Eylül ortası önünüzdeki alternatifleri gözden geçirmenizi sağlayacak bir etki daha olacağa benziyor.





Getirdiği limitler ve zorluklarla bize değerli tecrübeler yaşatan Satürn de bu sene iki burç arasında gidip gelecek olan sembollerden bir diğeridir. Satürn, 2010 yılına Terazi burcunda başlıyor, Nisan’da son 2.5 senedir bulunduğu Başak burcuna geri dönüyor ve Temmuz sonu tekrar Terazi burcuna geçip yoluna buradan devam ediyor. Satürn’ün burcunuzda olması sizin için oldukça önemli tecrübelerle dolu bir üç yılı temsil ediyor. Satürn her 29 yılda bir kendi burcunuzu ziyaret eder ve neredeyse son 30 senelik karnenizi elinize verir. Burcunuzda olduğu sürece hayatınızı her açıdan ele alıp, yapılması gerekenleri size hatırlatır. Bu dönem zarfında hayatınızın oturmuş olduğunu düşündüğünüz kısımlarını bile yeniden gözden geçirmeniz gerekebilir.





Şubat ayında Jüpiter’in Satürn ile kontağı size biraz rahatlatabilir ve gözünüzde büyüttüğünüz bir konunun gerçekleştirilmesi daha kolay gelebilir. Marsiın etkisi ile Mart ayında vitesiniz ileriye takabilir, Temmuz sonunda ise hedefinize ulaşmak için oldukça hevesli olabilirsiniz. Ağustos ortasında yine bu konularla ilgili bir sorununuzun çözümü için destek alabileceğinizi gösteren açılar var. Aralık ortasındaki açılar ise bazı insanların üzerinizde baskı kurabileceğinin sembolüdür. Değişimleri ilgilendiren konularda bu tür iniş çıkışlar olurken bir tavsiye, ayaklarınızı yere sımsıkı bağlayıp, dayanmanız olabilir.





Şansın ve bolluğun sembolü Jüpiter de bu sene üç burcu geziyor olacak. Yıla Kova burcunda başlayıp, Ocak ortası Balık burcuna geçip, yaz aylarında ise Koç burcuna uğrayacaktır. Yılın geri kalanını yine Balık burcunda geçirecek Jüpiter’in Balık burcundaki seyahati sizin için günlük işleriniz veya sağlık alanında şansın sembolü olabilir, yaptığınız iş artsa da sonucunu mükafat olarak alırsınız. Ancak Jüpiter bu konumda iken kendinizi belli bir yola girmek için zorunda hissetmemelisiniz. Kova ve Koç burcundaki Jüpiter ise sizin için daha dinamik bir konumdur, değişim ve içsel büyüme için daha çok fırsat getirir. İnsanlar hayatınıza girip çıkarken size geride hep kalıcı birşeyler bırakır. Aynı zamanda içinizde ihtiyacınız olan enerji hep vardır. Bu bağlamda Ağustos ayı sizin için oldukça hareketli olacağa benziyor, beklenmedik veya yeni bir tecrübe yaşanabilir. Hayatınıza sizi destekleyici ve ileri götürücü insanlar girebilir.





Terazi burçları için hareketli olacağını düşündüğüm 2010 yılının doğanın enerjileri ile uyum içinde geçmesini diliyorum...