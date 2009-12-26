2010 Oğlak burcu tahmini

Pelin Hattatoğlu'ndan Oğlak burcu tahmini...



Oğlak (22 Aralık-20 Ocak)





Sevgili Oğlak burçları, 2010 yılında da oldukça aktif ve meşgul olacağa benziyorsunuz. Plüton 2008 yılında burcunuza girdiğinden beri dünyada burcunuzun temsil ettiği yapılar teker teker değişmeye başladı. Kişisel anlamda burcunuzun ilk günlerinde doğanlarda bu kökten değişim rüzgarından nasibini almış olmalı. 2010 yılında burcunuzun 2 ila 5 derecesinde ilerleyecek olan Plüton, özellikle 24-27 Aralık doğumlu Oğlak burçları olmak üzere, burcunuzun ilk haftasında doğanları etkilemeye devam edecek. Statüko rahattır, bilinmeyenin riski zor alınır ancak kişiliğinize tam oturmayan konularda bir yandan gözünüze daha fazla batıyor olmalı. Aralığın sonunda doğmuş olanlar büyük bir ihtimalle 2010 yılında isteseler veya istemeseler de bu statükoya veda etmek zorunda kalabilir ve gerekli değişimin acı hapını içebilir. Bu durumda yapacağınız en iyi şey gidene kal dememektir ve yarının daha güzel günleri getireceğine inanmaktır. Unutmayın, Plüton tamamen kötü etkileri sembolize etmez, bazen yeniye yer açmak için eskiden kurtulmak gerekir ve bu işi en iyi Plüton’un sembolize ettiği davranış biçimi yapabilir.



Ocak sonunda sorumluluklarımızın bekçisi Satürn’ün Plüton’a yapacağı açı bu değişime bu dönem ayak diretebileceğinizi gösteriyor. Bütün savunma mekanizmalarınızı kalkan yapıp ve sorumluluklarınızı bahane edip bu gerekli değişime direnebilirsiniz ancak bu direnç bu yıl Oğlak burcunun ilk haftasında doğanlara pek yaramayabilir. Eninde sonunda bu değişime bir şekilde kendinizi hazırlamalısınız. Hangi alan değişecek diye sorarsanız bu doğum haritanızda Oğlak burcunun hangi evde olduğuna bağlıdır diyebilirim ancak şu kadarı kesin, bu değişim tüm benliğinizi etkileyecektir.



Benzer bir enerji Agustos sonunda Kariyer-Ev aksınızdaki Jüpiter ve Satürn’ün karşı karşıya gelmesi ile yaşanabilir. Belkide istemeden veya zorla yapacağınız bir değişikliğin sonucu sizin için olumlu olabilir. Ağustos ayı boyunca Mars ve Satürn, Plüton’u zorluyor olacak, belkide bir çok şeyin aynı anda üstünüze gelidiğini hissedebilirsiniz fakat yine de pes etmemelisiniz. 2010 yılının Aralık ayı ortasında ise Mars ile Plüton birleşiyor. Bu sembol de değişimin habercisi ve bir şekilde değişmesi gerekenleri şimdiye kadar değiştirmediyseniz bu tarihler bunun için gerekli cesareti bulabilirsiniz. Bu günler genel olarak bir şeyleri değiştirmek için iyi bir zamandır.











Ruhaniyatın, hayallerin ve ilhamın sembolü Neptün, 2010 yılı boyunca Kova burcunun 24 ve 28. dereceleri arasında ilerleyecek. Bu etki arada sırada boşluğa düşüp ruhaniyatınızı ve yaratıcılığınızı desteklemek için bazı girişimlerde bulunmaya devam edeceğinizi gösteriyor. Kendi haritasını bilenler için Neptün’ün bulunduğu evde diğer gezegenler de varsa bu etkiyi daha kuvvetli olarak hissedebilirsiniz diye ekleyebilirim.



Ani değişim ve radikal hareketlerin sembolü Uranüs bu sene burç değiştirerek, Mayıs ve Ağustos ayları arasında Koç burcuna geçiyor. Uranüs, Balık burcunda iken getirdiği ani etkiler sizi genelde sarsmaz, yenilikler önünüze gelir, beğenirseniz onlarla yolunuza devam edersiniz, kısaca fırsatlardan yararlanırsınız. Fakat Koç burcundaki Uranüs’ün etkisi sizin için yıkıcıdır. Aniden gelen haberler kulağınıza hemen pek de hoş gelmeyebilir, birden bire karşınıza çıkanlardan hemen hoşlanmayabilirsiniz, sağlam zannetiğiniz temeller sallanabilir. Bu süreçte yapacağınız en iyi alternatif kendinizi dalgalara bırakmaktır, sert olan dalgaya karşı da esnek olabilmek için hazırlıklı olmaktır. Eğer Oğlak burçlarının ilk günlerinde doğduysanız bu sene bu etkiden en çok etkilenecek yine siz olabilirsiniz.



2008 yılının son aylarında başlayan Satürn-Uranüs karşıt açısı herkesi hala huzursuz etmeye devam ediyor. 2010 yılında yine Başak-Balık ve Koç-Terazi aksınının sembolize ettiği ikilemler kafamızı karıştıracak. Başak-Balık aksı Oğlak burçlarının bilgi edinme, iletişim, seyahat, yüksek öğrenim, yayıncılık ile ilgili ikilemlerinizi, Koç-Terazi aksı ise kariyer ve dış dünyadaki imajınız ile ilgili konuların, ev hayatınız ve ailenizi ilgilendiren ikilemlerini temsil ediyor. Bu sene bu etki ile özellikle Nisan sonunda ciddi sorunlarınıza daha yaratıcı çözümler bulmanız gerekebilir. Temmuz sonunda ise nerede ise kendinizi istediğiniz ortamı yaratmak için elinizden hiç bir şey gelmiyor gibi hissedebilirsiniz. Herşey istediğiniz gibi gitmezken, etrafınızdan da destek görme ihtimaliniz az. Bugünler ayrıca Terazi burcundaki Mars’ta Uranüs’e karşıt açı yapıyor ve bu sembol de bugünlerin size ‘artık böyle gitmez’ dedirtebileceğini gösteriyor.



Ancak bütün bunlar olurken bazı nefes alabileceğiniz aralar var. Örneğin, Haziran ayında Uranüs, Jüpiter’den destek alacak, kısaca bu dönem problemlerinize gerekli olan yaratıcı çözümleri üretebilirsiniz. Eylül ortası problemlerinize yine alternatif çözümler üretebileceğiniz ve durumunuzu daha kolay kabul edebileceğiniz bir ara geliyor.



Getirdiği bazı limitler ile bize hayat dersleri öğreten Satürn, bu sene Başak burcunun 27. derecesi ile Terazi burcunun 16. derecesi arasında gidip gelecek. Satürn 2010 yılına Terazi burcunda başlıyor, Nisan ayında Başak burcuna geriliyor ve tekrar Temmuz sonunda Terazi burcuna dönüyor. Satürn, Başak burcunda iken sizi fazla rahatsız etmez çünkü gereken düzen ve rutin zorlanmayacağınız konulardır. Ancak Terazi burcuna geçtiğinde insanların eleştirileri, hayatınıza karışmaları veya istekleri sizi fazlası ile sıkar. Fakat Terazi burcundaki Satürn sembolü de sizin seveceğiniz güvenliği ve verimliliği sizden isteyebilir. Mayıs sonunda Jüpiter, Satürn’e karşıt açı yapınca yeni fırsatlara sevinebilirsiniz fakat aynı açı Ağustos ortası Satürn Terazi burcundayken tekrarlayınca bu fırsatların içinde gerçekten istediğinize ve sizin için olana odaklanmanız gerekiyor. Mars, Temmuz sonunda Satürn’le birleşip hedeflerinize odaklanmanıza yardım edecek. Bugünlerde yapılacak iş biraz kendinizi düşünmeniz, diğerlerinin ne dediğine çok da fazla kulak asmamanız olacaktır.



Şansın ve bolluğun gezegeni Jüpiter bu sene çok hareketli, Kova’dan Balık burcuna, oradan Koç burcuna geçecek. Ocak ortası Jüpiter, Balık burcuna geçince bu sembolün size vereceği enerji de artar, güzel şeylerin olabileceğine inancınız kuvvetlenir. Bu sembol yaz aylarında kısa süreliğine Koç burcuna geçince kendinizi iyice şanslı hissedebilirsiniz fakat özellikle değişimin enerjisi etkisinde olanlar bu şansı hemen kullanıp bazı konuları düşünmeden değiştirmek isteyebilir. Ancak unutmayın Koç enerjisi fevridir, bu yüzden bu değişimi etraflıca düşündüğünüzden emin olmalısınız.