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Yaşam

2010 LYS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ONAYLANDI ANKARA (A.A)

23 Eylül 2010 21:33

-2010 LYS EK YERLEŞTİRME KILAVUZU ONAYLANDI ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - YÖK Genel Kurulu toplantısında 2010 Lisans Yerleştirme Sınavı (LYS) ek yerleştirme kılavuzu onaylandı. Ek yerleştirme başvurularına ilişkin duyuru önümüzdeki günlerde ÖSYM tarafından yapılacak. Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan başkanlığındaki YÖK Genel Kurulu toplantısı sona erdi. Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, Türk-Alman Üniversitesine rektör olmak üzere YÖK'e başvuran adaylardan görüşülmemiş olanlarla görüşüldüğü belirtilerek, değerlendirmenin daha sonraki toplantıda yapılacağı kaydedildi. Açıklamaya göre, Haliç Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından rektör adayı olarak YÖK'e önerilen Prof. Dr. A. Sait Sevgener ile ilgili olarak olumlu görüş bildirilmesine karar verildi. Devlet üniversitelerine ait 6 fakülteye dekan ataması yapıldı. Buna göre, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tıp Fakültesine Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Prof. Dr. Aydemir Okay, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilgisayar ve Bilişim Fakültesine Prof. Dr. Eşref Adalı, Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesine Prof. Dr. Ahmet Korhan Binark, Namık Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesine Prof. Dr. Özer Göktepe, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesine Prof. Dr. Mustafa Sarı atandı. İnsani Değerler ve Ruh Sağlığı Vakfının kurmak istediği Üsküdar Üniversitesine ilişkin sunumun izlendiği belirtilerek, olumlu görüşün Milli Eğitim Bakanlığına bildirilmesine karar verildiği kaydedildi. Toplantıda, Adnan Menderes, Balıkesir, Celal Bayar, Gaziosmanpaşa, Kafkas, Kahramanmaraş Sütçü İmam, Kocaeli, Mersin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar, Muğla, Mustafa Kemal, Sakarya, Zonguldak Karaelmas ve Giresun üniversiteleri ile Gebze Yüksek Teknoloji ve İzmir Yüksek Teknoloji enstitülerinin rektörlük seçiminin 21-22 Ekim 2010 yapılması kararlaştırıldı. YÖK Genel Kurulu, 7 Ekimde yeniden toplanacak.

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