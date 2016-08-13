2010 KPSS’den yerleşen 10 bin 151 kişi memurluktan atılacak

Ankara Savcısı Yücel Erkman, 2010 KPSS’nin “Genel Yetenek” ve “Genel Kültür” sınavlarına ilişkin kritik bir adım attı. Kamuya yerleştirilen ve sınav sorularını önceden elde ettiği belirlenen 10 bin 151 kişinin listesi, memuriyetten atılmaları için Devlet Personel Başkanlığı’na bildirilecek

ÖSYM Yürütme Kurulu, 2010 KPSS’de kopya çekildiği iddiaları üzerine, 17 Eylül 2010’da toplanarak, Eğitim Bilimleri Testi’nin iptaline karar verdi. Ancak Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları iptal edilmedi. İptal edilen Eğitim Bilimleri Testi’nden 100 ve üzeri soruya doğru cevap veren 3 bin 227 adaydan önemli bölümü, tekrarlanan sınava girmedi. Bu adaylar, Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinden aldıkları puanla memur oldu.

“Soruların sızdırılması sabit”

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, Başsavcılık bu sınava ilişkin soruş- turma başlattı. Bu soruşturma devam ederken, bir aday Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarının iptali için dava açtı. Mahkeme davayı reddetti. Danıştay 12. Dairesi ise ret kararını bozdu. Yeniden yapılan yargılamada Ankara 1. İdare Mahkemesi, söz konusu 2 testi de geçen ay iptal etti. Kararda, soruların sınavdan günler öncesinde sızdırıldığının sabit olduğu belirtildi.

150 bin kişi memur oldu

827 bin kişinin katıldığı sınavdaki Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavları sonuçlarına dayanarak takip eden yıllarda 150 bin kişi memur oldu. Sınavın iptalinin ardından bu kişilerin durumu da tartışılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “KPSS’nin tamamının iptali söz konusu değil, hak etmeyenler ayıklanacak” açıklamasının ardından gözler, Ankara Başsavcılı- ğı’nın yürüttüğü soruşturmaya çevrildi. Derinleştirilen soruş- turmayı, 2010 KPSS’nin Eğitim Bilimleri Testi’nde kopya çekildiğini ortaya çıkaran Ankara Cumhuriyet Savcısı Yücel Erkman yürütüyor. Erkman’ın talimatı ile matematikçi ve ölçme değerlendirme uzmanı 7 kişilik akademisyen bilirkişi ekibi, Genel Yetenek ve Genel Kültür sınavlarına giren adayları mercek altına aldı. İlk etapta sınavda 90 ve üzeri net yapan 81 bin 706 kişi tespit edildi. Ardından bilirkişiler, 81 bin 706 kişinin cevap kâğıtlarını ve soru kitapçıklarını inceledi. İncelemede 10 bin 151 kişinin sınav sorularını önceden elde ettiği saptandı.

Memuriyetten atılacaklar

Savcılığın hâlâ değişik kamu kurumlarında çalışan 10 bin 151 kişiyi, Devlet Personel Başkanlığı’na bildireceği öğrenildi. Bu isimlerin bildiriminden sonra kamu ile ilişiklerinin KHK kapsamında kesileceği kaydedildi. Tespit edilen şüpheliler arasında TBMM ve MİT’ten isimler ile 80 kaymakam olduğu öğrenildi. Savcılık kaynakları, “Şüpheli sayısı daha da artabilir” dedi.