2010 Koç burcu tahmini

Koç (21 Mart – 20 Nisan)

Sevgili Koç burçları, 2010 yılında burç değiştirecek üç gezegen ya benliğinizi ya da uzun dönemliilişkilerinizi etkiliyor. Sizin için oldukça hareketli bir sene olacağa benzeyen 2010 yılında özellikle uzun dönemli ilişkilerinize dikkatinizi vermeniz gerekiyor.Doğum, ölüm ve kökten değişimin sembolü olan Plüton, 2010 yılında Oğlak burcunun 2 ila 5. derecelerinde ilerleyecek. Özellikle Koç burcunun ilk haftasında doğanlar bu sene kariyerlerinde önemli bir değişim bekleyebilir. Bu değişimi ister isteyerek, ister bazı zorunluluklar nedeniyle yapın, bazı şeyler değişecektir. Muhtemelen bunlar kariyer hayatınızın veya dış dünyadaki imajınızın miyadını doldurmuş ve işe yaramayan kısımlarıdır. Bazen bizim bunları içimizde öldürmeye cesaretimiz yetmez, ya da ölmüş olsalar dahi onları bırakıp gidemeyiz. İşte Plüton’un semboledikleri, bu bırakıp gitme cesaretini özellikle 21-29 Mart arası doğmuş olanlar Koç burçlarının bu sene bulabileceğini gösteriyor.Ocak ayının sonlarına doğru uzun dönemli ilişkileriniz alanında size ders vermekle meşgül Satürn ile dış dünyadaki yüzünüzü değiştirmeye kararlı Plüton birbirlerine sert açı yapıyor olacak. Bu iki alanda size rahatsız eden, yerli yerinde olmayan konular daha fazla gözünüze batmaya başlayabilir. Normalde sıkıntı yaratacak bu konu Temmuz sonunda şans ve bolluğun sembolü Jüpiter’in bu iki sembol ile iletişime geçip, bir değişimin cesaretini vermesi ile aynı zamanda bir umut olabilir. Özellikle bir değişim gözünüze artık daha kazançlı gözükebilir. Daha da önemlisi senenin sonunda Plüton 5 derecede Mars ile birleşince artık kendinizi değişime itilmiş veya bu değişim gemisine binmiş olarak hissedebilirsiniz.Ruhaniyatın, hayal dünyasının ve ilhamın sembolü Neptün ise 2010 yılı boyunca Kova burcunun 24 ve 28. derecelerinde seyredecek. Bu özellikle Koç burcunun son günlerinde doğanlar için bir rahatlık ve yeni bir ruhani enerjiyi temsil ediyor. Bu enerji ile bazen bir duruma itiliriz veya her yol oraya çıkar fakat sonuç genelde olumlu olur. Daha önce hiç düşünmediğimiz bir konunun farkına da varabiliriz ve büyük bir ihtimalle bizim için önemli olan konularda farkındalığımız artar. Eylül ayında yaşayacağımız Mars -Neptün açısı ile belkide yapacağınız bir seyahat, alacağınız bir kurs veya kendinizi ifade etme imkanı bulacağınız yeni bir hobi siz Koç burçlarını ruhani olarak ileriye doğru itebilir.Ani değişimlerin ve radikal fikirlerin sembolü Uranüs ise 23 derece Balık burcu ile burcunuzun sıfır derecesinde gidip gelecek. Koç burcunda Mayıs sonundan Ağustos ortasına kadar kalacak bu etki de hayatınızda değiştirmek istediklerinizi aklınıza düşürebilir. Bu sembol 2011 de tamamen sizin burcunuza geçince yenilikleri denemeye başlayabilirsiniz ancak bu sene sizi sıkmaya başlamış konuları nasıl değiştireceğinizi düşünmek ve onlardan kurtulmak daha ağırlıklı olacaktır. 2010 yılı içinde kaderinizin sizin tahmin ettiğinizden çok farklı geliştiği öngörüsüne de sahip olabirsiniz. Bu sene sadece bir fragmanını göreceğiniz bu oldukça ilginç transit sizin maceracı yönünüzü de besleyeceğe benziyor.Bu durum Haziran ayında Jüpiter ve Uranüs’ün birleştiği zaman sizin için daha da ilginç olabilir. Özellikle Koç burcunun ilk haftasında doğanların daha kuvvetli hissedeceği bu etki büyük değişimlere ve fırsatlara gebe. Belki de beklemediğiniz bir şey veya bir kişi hayatınıza girip bir çok şeyi değiştirebilir. Bazı durumlar size limitlenme veya kötü şans olarak gelse de akabinde getireceği olaylar sonuçta sizin yaraınıza olacaktır. Örneğin haksızlık diye nitelendirdiğiniz bir durumla karşılaşıp isyan edebilirsiniz ve bu isyan sonucu yapacağınız değişiklikler hayatınızı daha aydınlık bir yöne sevk edebilir. 13 Ağustos’tan itibaren Uranüs, dünyamızdan geriliyormuş gibi gözükmeye başlayacak ve tekrar Balık burcuna geçecek. Bu dönem başınıza gelenleri içselleştirmek için idealdir, bu tarihten sonra kendinizi çok da fazla isyankar hissetmeyebilirsiniz.Öğretmen gezegen dediğimiz Satürn 2010 yılında Başak burcunun 27. derecesi ile Terazi burcunun 16. derecesi arasında gidip gelecek. Bize getirdiği sıkıntılar ve limitlerle hayat dersleri öğretmeye çalışan bu sembol Terazi burcunda iken uzun dönemli ilişkilerinizi ve ortaklıklarınızı yakından ilgilendirecek. Bu dönem zarfında uzun dönemli ilişkinizin yükünü omuzlarınızda net olarak hissedebilirsiniz. Nisan ve Mayıs aylarında Satürn gerilerken bitti zannetiğiniz ortaklıklar karşınıza tekrar çıkabilir. Bu dönem zarfında öğrenebileceğiniz en kıymetli derslerden biri karşı tarafın beklentilerini nasıl karşılayabileceğiniz ve ne tür sorumlulukların altına elinizi koyabileceğinizdir.Şubat ortasından, Mart ortasına kadar Satürn ile Mars arasında iyi bir etkileşim var. Bu sembol size kendi isteklerinizi yaparken başkasının isteklerini de nasıl gözetebileceğiniz konusunda ilham verebilir. Temmuz sonunda uzun dönemli ilişkilerinizi temsil eden Terazi burcuna geri dönecek olan Satürn ile bu Mars-Satürn birleşimi de bitiyor. Bu dönem sizden daha talepkar birinin hayatınıza girebileceğini sembolize ediyor. Belki de bu dönem önce ‘ben’ tavrınız hakkında çok şey öğrenebilirsiniz. Kasım ortasında bu iki sembol arasında tekrarlanacak iletişim size zor bir durumdan sıyrılma imkanı verebilir ancak Aralık sonu kare açı ile yeniden birleşecek bu ikili bu sefer tekrar kariyeriniz, dış dünyadaki imajınız ve uzun dönemli ilişkinizi karşı karşıya getirecek türden bir etki olabilir.Ağutos ortasında Koç-Terazi aksının 2. derecesindeki Jüpiter-Satürn arasındaki karşıt açı özellikle ilişkiler konusunda almak istemediğiniz sorumlulukları kafanızda netleştirebilir. Ya da tam tersine eğer ilişkiniz gerçekten kuvvetli ise zor günler geçiren ilişkiniz için daha güçlü olamaya karar verebilirsiniz.Bolluğun ve şansın sembolü Jüpiter ise Haziran ayında burcunuza giriyor. Jüpiter bir burçta iken yaşanılan olaylar genelde o burcun lehine sonuçlanır. Yaz boyunca burcunuzda kalacak olan Jüpiter etkisi ile yeni birşeyler denemek isteyebilir ve yeni kapıların önünüze açıldığını da farkedebilirsiniz. Eylül ayında tekrar Balık burcuna dönecek bu sembol bu sene 26 derece Kova ile 3 derece Koç burcu arasında seyredecek. Yanlız Ağustos başında Jüpiter, Terazi burcundaki Mars’a karşıt açı yaptığında bir süredir kafanızı karıştıran ilişki konuları içinize kalkıp gitme hissi verebilir. Ancak bu sefer bunu yapacak kapasitede de olacaksınız.