2010 İstanbul için özel repertuvar

Şehir Tiyatroları, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle 2009-2010 sezonu için ayrı bir repertuvar hazırladı. Repertuvarın ağırlığını İstanbul teması oluşturacak.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, repertuvarına eklediği altı yerli ve sekiz çeviri eserle 1 Ekim’de perdelerini açıyor. İBB Şehir Tiyatroları’nın 2009-2010 repertuvarı ve yeni projeleriyle ilgili bilgi vermek amacıyla dün Malta Köşkü’nde bir basın toplantısı düzenlendi.



Toplantıya Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şehir Tiyatroları Müdürü Mehmet Acarca, Baş Dramaturg Hilmi Zafer Şahin ve Çocuk Tiyatrosu Sorumlusu, oyuncu Aslı İçözü katıldı. Şamlıoğlu, Şehir Tiyatroları’nın, 95. yılında Türk ve dünya tiyatrosunun seçkin oyunlarını İstanbullu seyircilerle buluşturacağını belirtti.



Şamlıoğlu, “Şehir Tiyatroları, İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle ayrı bir repertuvar hazırladı. 2010-2011 sezonu repertuvarının da ağırlığını oluşturacak ‘İstanbul’ konulu pek çok yeni ve klasik eserin hazırlıkları ise tüm hızıyla sürüyor” dedi. Şamlıoğlu,

Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin 29 Ekim’de açılmasının hedeflendiğini kaydetti.



‘Yedi Tepeli Aşk’ yok



Şehir Tiyatroları, Güner Sümer, Murathan Mungan, Kemal Bekir ve Özen Yula’nın da aralarında bulunduğu Türk tiyatro yazınının önemli isimlerini seyirciyle buluşturacak. Şehir Tiyatroları’nın yeni eserleri arasında, Burteçin Zoga yönetmenliğinde “Bozuk Düzen”, M. Nurullah Tuncer yönetmenliğinde “Dünyanın Ortasında Bir Yer”, Erol Keskin yönetmenliğinde “Mecbur Adam”, Yıldırım Fikret Urağ yönetmenliğinde “Binali ile Temir”, Engin Gürmen yönetmenliğinde “Düşüş” ve Mazlum Kiper yönetmenliğinde “Çıkmaz Sokak” yer alıyor.



Şehir Tiyatroları’nda geçen sezon yer alan, bakire olmayan Alevi bir kızın evlilik öncesi yaşadıklarını anlatan “Yedi Tepeli Aşk” isimli oyun, tepki toplamış ve oyuna bir süre ara verilmişti. Şehir Tiyatroları’nın bu yılki repertuvarında “Yedi Tepeli Aşk” oyunu bulunmuyor.



