2010 İkizler burcu tahmini

İkizler (22 Mayıs – 21 Haziran)



“Endüstri devriminden önce insan benliği evren ile iç içeydi daha sonra insan giderek benliğini evrenden ayırdı ve evren ile ilişkisini ben ve diğerleri, benim isteklerim ve diğer’e dönüştürdü. Bunun sonucu gözlerimizin önünde yaşanan global drama ve şiddettir. …evren ile bütünleşme konusunda astroloji ile ilgilenlenenler şanslıdır çünkü hali hazırda evrenin bütünlüğü ve entegrasyonu ilkesi üzerine oturturulmuş bir sistem ile çalışırlar.”Sevgili İkizler burçları 2010 yılı dünyamızdan uzak olduğu için ağır ilerliyor olarak görünen gezegenlerin burç değiştirdiği bir yıl olacak. Bu sembole bakarak kolektif anlamda bu yılın bazı gelişmelere gebe olma ihtimali var. Hatırlarsanız güneş sistemimizin en uzak gezegeni yada yeni ismiyle cüce gezegeni veya astroloji için sadece bir sembol olan Plüton, 2008 yılı sonunda Oğlak burcununa geçtiğinde global anlamda bazı devlet kurumlarını değiştirecek etkide bir kriz yaşamıştık. Oğlak burcu hükümetler gibi yapıların, iş hayatının temel kurumlarının ve ayrıca devlet liderlerinin de sembolüdür.Kökten değişimlerin, doğum ve ölümün sembolü Plüton bu sene Oğlak burcunun ilk derecelerinde ilerlemeye devam ediyor. Bu İkizler burçları için kişisel anlamda ortak hesaplar, ilişkiler, yakınlaşma ve seks gibi konuların dönüşümü yada kökten değişimi anlamına geliyor. İçinize bu konuların başka şekilde olması gerektiği veya başka türlü davranmanız, hissetmeniz gerektiği hissi yerleşmiş olabilir. Bu his veya değişim isteği özellikle burcunuzun ilk 10 gününde doğanlar için daha yoğundur. Bu kişiler kendilerini rahatsız eden konular ile yüzleşebilir ve bunların çözümü için adımlar atabilir. Bu etki altında profesyonel olarak psikolojik bir destek almak ta oldukça faydalıdır.Hayal dünyamızın, ruhaniyatın ve ilhamın sembolü Neptün, Kova burcundaki uzun yolculuğuna devam ediyor. Bu transit sizin için uyumlu ve olumlu olabilecek bir etkidir. İlginç veya yaratıcı olana ilginiz artar, yabancı yerler ve konularda size daha ilginç gelebilir. Felsefi ve ruhani konularla da daha fazla ilgilenirsiniz. Bu yıl bu etki de İkizler burçlarının son günlerinde doğanları daha yoğun olarak etkileyecektir.Ani değişimlerin, alışılmadık kararların ve teknolojinin sembolü Uranüs 2010 yılına burç değiştiren gezegenlerden biri olacaktır. Yıla Balık burcunda başlayıp, 27 Mayıs’ta Koç burcuna geçecek ve 13 Ağustos’ta tekrar Balık burcuna geri dönecek. Geçtiğimiz yıllarda Uranüs, Balık burcundayken özellikle kariyer ve dış dünyadaki imajınız alanında ani kararlar alıp, değişim yapmak istemiş olabilirsiniz. Hatta hayatınızda uzun dönem var olan bir şeyi -bu ilişkiler veya ev-aile hayatı ile ile ilgili bir konu da olabilir- değiştirmeğe uğraşmış olabilirsiniz. Bu sene bu dürtüyü burcunuzun son derecelerinde olanlar daha fazla hissedebilir. Öteyandan, Uranüs, Koç burcuna geçince özellikle sosyal alanda yapmak istediğiniz değişiklikler olacaktır ama bu Balık burcundaki kadar sizin için bir öncelik arz etmez.Bütün bu gerekli değişimler üzerinde bizi ikilemlere düşüren Satürn-Uranüs karşıt açısıda 2010 yılında yine etkili olacak. Özellikle İkizler burcunun son günlerinde doğduysanız Nisan sonunda kariyer ve ev hayatı aksında size istemediğiniz bir durumdan kurtulmak ile güvenlik için statükoya devam etmek arasında kalabilirsiniz. Bu dönem en azından kökten değişim yapamasanız bile size uzun zamandır ilginç gelen bir konuyu denemelisiniz. Aynı enerji sosyal hayat, eğlence ve çocuklar alanını etkileyecek şekilde Temmuz sonu yoğunlaştığında bununla baş etmek daha da kolaylaşabilir. Kimbilir belkide aradığınız güvenlik yüksek teknoloji sayesinde çözülebilir. Burcunun ilk derecelerinde doğmuş İkizler burçları ise kariyer-ev konuları arasında değişim-güvenlik ikilemini 2008 yılının sonundan beri doğum tarihlerine göre yaşamış olmalılar.Mars, Temmuz sonunda Uranüs ile karşı karşıya geldiğinde bir konuyu değiştirme cesaretini içinizde hissedebilirsiniz. Benzer bir açı Aralık ayı başında gerçekleştiğinde artık bardağa son damlayı almak üzere olduğunuzu hissedebilir ve bağınızı koparabilirsiniz. Bu gerekli değişimin bizi alışık olmadığımız zor durumlara sokacağı kuşkusuz. Ancak sıkıntıdan korkup değişimi seçmezseniz ileride bundan pişman olup, keşke deme ihtimaliniz de hayli yüksek.Dünyevi derslerin öğretmeni Satürn de bu sene iki burç arasında gidip gelecek olan sembollerden bir diğeridir. Satürn, 2010 yılına Terazi burcunda başlıyor, Nisan’da son 2.5 senedir bulunduğu Başak burcuna geri dönüyor ve tekrar Terazi burcuna Temmuz sonu geçip yoluna buradan devam ediyor. Satürn, son 2.5 senedir Başak burcunda iken özellikle ev hayatı ve ailevi konularda üzerinizde oldukça büyük bir baskıyı sembolize ediyordu. Her hareketinizin ve her yaptığınızın eleştirildiğini de hissetmiş olabilirsiniz. 2009 yılının Ekim ayında Terazi burcuna geçen Satürn dönemi ise sizin için daha rahat bir dönemdir, hatalarınız yüzünüze geçtiğimiz yıllardaki gibi çarpılmaz.Mayıs sonundaki Jüpiter-Satürn karşıt açısı da sizin için önemli olabilir. Bu dönem yeni bir şey deneme isteği ile alınan risk ile buna değip değmeyeceği konusuna karar veremeniz gerekebilir. Aynı karşıt açı bu sefer Koç-Terazi hattında Ağustos ortasında tekrarlayacak ve bu dönem Mayıs ayında eğer bir değişime karar verip, risk aldıysanız bunun başarısı kutlayabilirsiniz. Bu risk alıp ta başladığınız konuya veya projeye gereken değişiklileri ve eklemeleri de bu dönem yapabilirsiniz. Mars, Temmuz sonunda Satürn ile Terazi burcunda birleşiyor, bu etki özellikle bu proje için çok çalışabileceğiniz anlamına gelebilir.Şansın ve bolluğun sembolü Jüpiter de bu sene üç burcu geziyor olacak. Yıla Kova burcunda başlayıp, Ocak ortası Balık burcuna geçip, yaz aylarında ise Koç burcuna uğrayacaktır. Yılın geri kalanını yine Balık burcunda geçirecek Jüpiter’in Balık burcunda olması, şanslı etkilerini kariyeriniz ve dış dünyadaki imajınız üzerinde olacağınız sembolize ediyor. Jüpiter bulunduğu alana genişleme getirir, hatalarınızdan çıkaracağınız tecrübelr bile işinize çok yarar. Özellikle önemli ve anlamlı bir adım atarsanız, Jüpiter’in sembolize ettiği doğadan gelen yardımını çok yakınınızda hissedebilirsiniz. Bu hissi Mars ve Jüpiter’in iletişim içinde olacağı Ağustos ve Kasım aylarında daha net hissetme ihtimaliniz var. Öteyandan, geçtiğimiz sene boyunca Kova burcunda olan Jüpiter size yurtdışı ile ilgili , yayıncılık, yüksek öğrenim, felsefi ve hatta eşinizin ailesi ile ilgili konulardan birinde veya bir kaçında sorunların üstesinden gelme cesaret vermişti. Aynı cesaret Koç burcundaki Jüpiter ile sosyal hayatınızı geliştirmek ve ideallerinizi gerçekleştirmek için de gelebilir.Unutmayın, bu dönemi daha iyi anlamak için 12 yıl öncesini düşünüp hayatınızın detaylarında ne gibi tesadüflerin ne tür kapıları açtığını hatırlamak faydalı olacaktır. Böylece bir Jüpiter döneminin sizin için ne anlama geldiğini daha rahat kavrayabilirsiniz.Bütün İkizler burçlarına doğanın enerjileri ile uyumlu, iyi yıllar diliyorum…