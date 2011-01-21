2010 en sıcak yıllar arasına girdi

T24 - BM'ye bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü (DMÖ), geçen yılın 1998 ve 2005 ile kayda geçen en sıcak yıl olduğunu belirterek, bunun da gezegenin yavaş bir şekilde ısındığına ilişkin yeni bir gösterge ortaya koyduğunu bildirdi.



Merkezi Cenevre'de bulunan DMÖ, 2010'da dünyadaki ısı ortalamasının 0,53 santigrat derece olduğunu, bunun da karşılaştırmada kullanılan 1961-1990 dönemindeki ortalama sıcaklığın üzerinde olduğu anlamına geldiğini belirtti.

Örgütün başkanı Michel Jarraud, "2010 verilerinin, Dünya'nın, uzun dönemli ve önemli oranda ısınma eğiliminde olduğunu doğruladığını" söyledi.

Jarraud, kayıtların başladığı 1854'den bu yana gezegende en sıcak on yılın hepsinin de 1998'den sonra tespit edildiğini ifade etti.

DMÖ, yakın zamandaki ısınmanın özellikle Afrika ve Asya ile Kuzey Kutbunun bazı bölümlerinde güçlü olduğunu kaydetti.

Ortaya koyduğu veriler, İngiltere'nin Meteoroloji Bürosu ile ABD'nin Ulusal İklim Veri Merkezi ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nden (NASA) elde ettiği bilgilere dayanan DMÖ, önemli oranda serin havanın da özellikle yıl sonuna doğru kuzey Avrupa, Rusya'nın bazı bölümleri ile ABD'nin doğu kesiminde tespit edildiğini bildirdi.

DMÖ ayrıca, geçen yılki, Rusya'da dikkati çeken sıcak hava dalgası, Pakistan'daki muson yağmurlarının yol açtığı seller gibi uç değerli hava durumunun yeni yılda da sürdüğünü belirtti. Açıklamada, bu yıl Sri Lanka, Filipinler, Brezilya ve Avustralya'da görülen şiddetli sellere işaret edildi.



